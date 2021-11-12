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全新Kia純電休旅車 洛杉磯車展搶先亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
Kia Concept EV9將會是未來EV9的概念版本。(取材自Kia)
Kia Concept EV9將會是未來EV9的概念版本。(取材自Kia)

近期有愈來愈多車商紛紛宣示品牌電動化的時間表，而近年來表現愈趨優異的韓系車廠Kia，也在11日正式宣布品牌計畫在2045年時達成碳中和，在此之前，Kia的目標將會是2035年起於歐洲市場所販售的新車皆是純電動車型，並預計到2040年交付於全球各主要市場中的Kia亦都會是純電動力，達成品牌「Kia Sustainability Movement」的願景。

在宣示這項計畫的同時，Kia亦同步揭曉了品牌電動車「Plan S」計畫的第二彈，代表著Kia全新旗艦三排座的純電休旅Concept EV9概念車，將於下周舉行的2021洛杉磯車展正式亮相。在原廠搶先釋出的多張預告剪影照中，可以依稀見到Kia Concept EV9與美國市場專屬的Telluride有著相似的體格，方正龐大的身軀再加上大方展現的車身線條，給人一種暨安定又大氣的視覺感。

Kia Concept EV9車內採用了大量可回收質料。(取材自Kia)
Kia Concept EV9車內採用了大量可回收質料。(取材自Kia)

Kia Concept EV9內裝。(取材自Kia)
Kia Concept EV9內裝。(取材自Kia)

內裝部分則呈現極為精簡優雅的路線，根據原廠的介紹影片說明，全新Kia Concept EV9的地毯使用了被人們拋棄在大海中的捕魚網所製成，座椅則是採用回收後的PET寶特瓶來製作，就如同目前已在市場上販售中的EV6，Concept EV9車內使用了大量的可回收質料，實踐整輛車身為「綠能車」且以人為本的本質。此外，Kia也與環境保護組織「The Ocean Cleanup」合作，共同為環境保護做出貢獻，並維護海洋生態系統、減少碳排放等作為，因此，像是從海裡打撈上岸的廢棄塑膠等，未來都將會被Kia用來當作材料回收再利用。

除了同樣是建構於Hyundai-Kia的E-GMP電動車模組化底盤平台之上外，目前關於Kia Concept EV9的規格資訊仍不多，似乎得稍等至17日原廠正式發表後才能有更多的詳細資訊。另外，同集團的Hyundai亦將於洛杉磯車展中公布全新SEVEN Concept，屆時就能一覽這兩家韓系車商所帶來的七人座純電休旅概念車了，而SEVEN Concept與Concept EV9皆是在預覽未來量產化後的IONIQ 7及EV9。

Kia將於洛杉磯車展中發布全新Concept EV9純電休旅概念車。(取材自Ki...
Kia將於洛杉磯車展中發布全新Concept EV9純電休旅概念車。(取材自Kia)

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