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歐風都會跨界小車 全新Toyota Aygo X正式亮相

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota Aygo X。摘自Toyota
Toyota Aygo X。摘自Toyota

Toyota全新一代都會跨界小車Aygo X正式發表，這是一輛定位在Yaris之下的入門車款，也是他們在A-Segment微型車市場中的新車型。在今年3月份時，Toyota就推出Aygo X Prologue概念車，而Aygo X便是這輛車的量產版本，以非油電、單一引擎設定登陸歐洲市場。

其實Aygo這個車名並不是第一次出現，Toyota早在2005年就與PSA集團合作，以Citroen C1和Peugeot 107的平台為基礎作為雙生車推出第一代Aygo，並於2014年推出了第二代車型。但由於PSA集團不再推出下一代車款，Toyota決定自己來耕耘歐洲微型車市場。

先前與PSA集團合作的Toyota Aygo。摘自Toyota
先前與PSA集團合作的Toyota Aygo。摘自Toyota

作為少數還在投資A-Segment的車廠，Toyota原廠認為歐洲市場應該會對「緊湊型城市跨界車」這項產品有興趣，而Aygo X計畫便就此誕生。Aygo X Prologue概念車是由法國設計，而量產版本造型則在比利時開發。

Toyota Aygo X Prologue是由法國設計團隊打造。摘自Toyot...
Toyota Aygo X Prologue是由法國設計團隊打造。摘自Toyota

與過往Aygo不同的是，Aygo X是採用TNGA中的GA-B平台打造，該平台也支援Yaris和Yaris Cross。車身尺寸為車長3,700mm、車寬1,740mm、高1,525mm，軸距2,430mm，車重則是只有940kg。這也讓Aygo X成為了Toyota歐洲產品中最小的車型，比Yaris還要迷你。

Toyota Aygo X。摘自Toyota
Toyota Aygo X。摘自Toyota

雖然Aygo X身形嬌小，但透過Toyota法國和比利時的設計和造型中心接力開發，大量保留了概念車時期前衛的外觀。雖然取消了科技感十足的貫穿式LED頭燈與尾燈，但大面積的水箱罩仍然予以保留。輪拱的肌肉感和防刮材質，最大配到18吋輪圈的設定，再再強調了Aygo X的跨界DNA。

Toyota Aygo X。摘自Toyota
Toyota Aygo X。摘自Toyota

進入車艙內，Toyota以活潑的配色和圓潤的線將這輛微型跨界賦予年輕的活力，配有Toyota Smart Connect娛樂系統，並附有OTA線上更新功能，以及支援Android Auto 和 Apple CarPlay的9吋中控螢幕，。其他功能包括快捷按鈕的三輻方向盤、儀表板上的小螢幕、氣氛燈、無線充電板以及JB音響系統。可選配的特殊配件有伸縮帆布頂蓬，呈現開篷的感受，這是同級跨界車的首創配備，並使用優質材料以提供更好的防水和防塵保護。

Aygo X也有支援Android Auto 和 Apple CarPlay的9...
Aygo X也有支援Android Auto 和 Apple CarPlay的9吋中控螢幕。摘自Toyota

除此之外，由於A柱的角度增加，駕駛座椅比以往車型高了55mm，此舉增加了前方的視野，具原廠表示他們還改善了隔音，是目前同級競品中最好的。但是，雖然有這麼多的配備，但後座乘客卻沒有可升降的窗戶，是傳統的外推式設計。

Aygo X還可選配帆布頂蓬，體驗開篷的感受。摘自Toyota
Aygo X還可選配帆布頂蓬，體驗開篷的感受。摘自Toyota

在安全配備方面，Aygo X全車系都標配了Toyota Safety Sense，包含ACC主動車距維持系統、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助系統、日夜行人偵測、日間自行車偵測等功能，提供完整的安全防護。

至於動力部分，Aygo X提供單一汽油引擎型式，搭載1.0升自然進氣引擎，可產生72ps和9.5kg-m的動力，有五速手排變速箱和S-CVT變速箱可做選擇。在油耗表現方面，Toyota聲稱在WLTP測試中，手排車型為 20.4km/L、 CVT則為21.2km/L。

Aygo X的後窗無法升降，是採用外推式的設計。摘自Toyota
Aygo X的後窗無法升降，是採用外推式的設計。摘自Toyota

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