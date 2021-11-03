史上最強Ford Ranger 預約11月24日線上發表

新一代Ford Ranger是由澳洲的設計團隊負責，日前再度發表全新Ranger的預告，並宣布將於11月24日首次亮相。（取材自Carbuzz.com）

新一代Ford Ranger是由澳洲 的設計團隊負責，日前再度發表全新Ranger的預告，並宣布將於11月24日首次亮相。據稱，這款皮卡已經在越野和公共道路的各種條件下進行了全面測試，號稱將打造為迄今為止功能最豐富、能力最強的Ranger。

從影片來看，全新大改款Ranger依然相當保密，透過影片僅能看到搶眼的全新C字形LED日行燈組。新一代 Ranger由福特澳洲負責設計，將成為全球產品銷往180多個市場。在開發過程中，設計師採訪了5,000 多人，並觀察了數百名皮卡車主，以便他們了解對他們來說最重要的是什麼。

新一代Ford Ranger是由澳洲的設計團隊負責，日前再度發表全新Ranger的預告，並宣布將於11月24日首次亮相。（取材自Carbuzz.com）

Ranger的首席設計師Max Tran說，作為設計師，在設計過程中更早地與客戶接觸，與他們相處的時間比以往任何時候都多，獲得的見解也比以往任何時候都多。有趣的是，我們發現無論哪個市場，客戶都是行動家。他們喜歡解決自己的問題，他們對自己的卡車充滿信心，不僅僅是車輛的運行方式，還有他們駕駛時的感受。

新一代Ford Ranger是由澳洲的設計團隊負責，日前再度發表全新Ranger的預告，並宣布將於11月24日首次亮相。（取材自Carbuzz.com）

新的Ranger應該採用類似於Bronco使用的升級版本福特T6平台打造，使用非承載式大梁車身底盤以及四驅形式，保障其越野效能，該架構將與2023年Volkswagen Amarok共享。預計將為旗艦Ranger Raptor配備2.3升EcoBoost四缸引擎、2.7升EcoBoost V6引擎和3.0升EcoBoost V6引擎。此外，它將首次推出插電式混合動力車型，而部分市場還將推出2.0 EcoBlue雙渦輪增壓四缸柴油引擎。

新款 Ranger的首秀將於11月24日通過Ford的Facebook頁面和福特澳洲的Youtube頻道進行直播。至於台灣 市場何時有機會引進，推估應該最快也要等待明年年底。

來源：Ford Australia