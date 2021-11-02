美國10年來第三大IPO籌資額 電動車Rivian市值直逼本田

Rivian高檔全電動皮卡R1T已於9月開始銷售。（路透）

亞馬遜（Amazon.com）投資 的的電動汽車 製造商Rivian Automotive打算最快下周在美國 上市，估值超過530億美元，直逼本田汽車的市值。

Rivian在招股公開說明書公告，計畫發售1.35億股，每股價位在57美元至62美元之間，籌資至多84億美元，如此將成為美國10年來規模第三大的首次公開發行股票（IPO）案。根據Dealogic統計，自2011年以來，只有三家公司在上市時籌集到超過80億美元的資金。

阿里巴巴2014年籌集到創紀錄的250億美元，原稱臉書（Facebook）的Meta Platforms在2012年籌集到160億美元，而優步（Uber）則在2019年籌得81億美元。

去年以來，電動汽車企業成為熱門投資標的，投資人無不希望押注下一個特斯拉（Tesla）。

Rivian的電動貨車或卡車的銷量不大，但公司估值可能將高過法拉利，但低於本田、通用汽車或股東福特汽車。

這家新創公司一直在大力投資以提高產量，包括高檔全電動皮卡R1T。這款皮卡率先於9月推出，領先特斯拉、通用汽車和福特等老牌對手的發展腳步。

亞馬遜10月底披露持有Rivian的20%股份，且已預訂10萬輛電動送貨車，為減少碳足跡貢獻已力。福特汽車持有Rivian 的5%股份。