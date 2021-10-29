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美規動力就是要不同 大改款Kia Sportage北美正式發表

記者黃俐嘉／綜合報導
大改款美規Kia Sportage正式發表。（取材自Kia）
大改款美規Kia Sportage正式發表。（取材自Kia）

今年對於Kia最重要的車款除了建構在Hyundai-Kia集團新開發的E-GMP底盤之上的純電休旅EV6外，另一款重量級新車就是品牌目前最暢銷休旅Sportage，在今年下半年迎接原廠代號NQ5的第五代車型。就在韓版、歐規車型陸續登場後，Kia America也選在今日(28)揭曉了這輛最賣休旅的大改款車型！

身為品牌目前最暢銷的車款，Kia Sportage在第五代車型採用品牌設計總監Karim Habib加入Kia後首推出的全新設計語彙「Opposites United」，展現出與現任Hyundai-Kia集團顧問Peter Schreyer幾乎不同的設計訴求，讓這輛新休旅除了車名沒有變動之外，其餘部分包括廠徽皆全數換上了新的面貌。

大改款美規Kia Sportage提供多種車型選擇，除了既有的LX、EX、SX、SX-Prestige外，因為新世代車型發布而新增的GT-Line、X-Line兩種外觀車型，在美規Sportage部分則選擇以講究越野氣息的X-Line車型做延伸，推出了X-Line、X-Pro與X-Pro Prestige，讓美規Sportage一口氣擁有七種車型供消費者挑選。

大改款美規Kia Sportage共有七種車型讓消費者選擇。（取材自Kia）
大改款美規Kia Sportage共有七種車型讓消費者選擇。（取材自Kia）

即便成為品牌首款採用新設計語彙的休旅車，大改款Kia Sportage仍在車頭上搭載著象徵Kia的Tiger Nose虎鼻水箱護罩，只不過虎鼻隨著新世代車型的發行已逐漸轉換為Tiger Mask，不論是韓版、歐規或美規車型皆改採全新設計語彙來呈現。特別的是，呈現雄壯運動感的車側，在C柱上也配置了與K5、Sorento、K8、Carnival都具有的C柱飛翼式造型飾板，這似乎也算另類的Kia家族化設定。

大改款美規Kia Sportage外觀特點。（取材自Kia）
大改款美規Kia Sportage外觀特點。（取材自Kia）

新世代美規Kia Sportage車室部分也如同外觀做了大幅度的進化，尤其是在高階車型中所導入的全新雙12.3吋曲面全數位儀表與中控螢幕 (LX車型為8吋設定)，車內也有提供Apple CarPlay、Android Auto的智慧型手機連接功能、手機無線充電板、8支揚聲器的Harman Kardon高級音響系統、Amazon Alexa語音助理服務、支援3D模式的SVM環景系統、可同時連接兩支裝置的藍芽等。不過，與韓版車型不同的是，美規Sportage並未使用SBW線傳排檔系統，其仍採用傳統的排檔桿設計。

大改款Kia Sportage導入雙12.3吋曲面全數位儀表與中控螢幕。（取材自...
大改款Kia Sportage導入雙12.3吋曲面全數位儀表與中控螢幕。（取材自Kia）

大改款美規Kia Sportage仍採用傳統的排檔桿設計。（取材自Kia）
大改款美規Kia Sportage仍採用傳統的排檔桿設計。（取材自Kia）

但另一方面，美規Sportage車內其實也少了許多實體按鈕，關鍵在於其導入了結合冷暖空調的電容式觸控面板，這具面板與他廠新車中的功能稍有不同，駕駛或乘客只要只要按下螢幕上的「風扇鈕」，便可切換為冷暖空調或影音娛樂系統，為車室省下大量實體按鈕的同時，亦增添了科技感。而Kia K8的「座椅頭枕衣架」小巧思，亦植入到了美規Sportage的車內。

大改款美規Kia Sportage也配有座椅頭枕衣架。（取材自Kia）
大改款美規Kia Sportage也配有座椅頭枕衣架。（取材自Kia）

受益於建構在集團全新N3底盤平台之下，讓大改款美規Kia Sportage不僅提升整體車身剛性，在動力的配置方面也更有伸縮性。美規Sportage初期將僅提供一具2.5升GDi直列四缸自然進氣汽油引擎，搭配八速自排變速箱系統，最大馬力可達到187hp，並且有著前驅或四輪驅動可選擇 (X-Line、X-Pro、X-Pro Prestige直接列標配項目)。

新世代美規Kia Sportage初期將僅提供一具2.5升GDi直列四缸自然進氣...
新世代美規Kia Sportage初期將僅提供一具2.5升GDi直列四缸自然進氣汽油引擎。（取材自Kia）

另外，藉由第五代車型而首度問世的Sportage Hybrid油電車型，預計將與Hyundai Tucson Hybrid共用同一具動力系統，配備結合Hybrid油電混合系統的1.6升SmartStream T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎 (177hp)，搭配六速自排變速箱，其所配置的電動馬達可輸出59hp動力，綜效馬力可達到227hp/35.6kgm，不過，美規油電版Sportage目前尚未有確切的發布時程，但肯定的是至少要等到2022年後才會上市。

全新美規Kia Sportage Hybrid預計要等到2022年後才會揭曉。（...
全新美規Kia Sportage Hybrid預計要等到2022年後才會揭曉。（取材自Kia）

安全配備方面，大改款美規Kia Sportage導入了多樣的主動式安全系統，包括FCA前方碰撞預警系統含行人與單車騎士偵測、BVM盲區圖像監測系統、BCA盲區碰撞預防警示系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、DAW駕駛疲勞偵測系統、HDA高速公路駕駛輔助系統、ISLA智能速限輔助系統、附有Stop&Go功能的SCC智能定速巡航控制系統、與導航圖資做結合的NSCC智能巡航控制系統 (Navigation-based Smart Cruise Control)、RCCA後方交通警示系統、PCA駐車防撞警示系統、SEW乘員安全輔助系統等、ROA後座乘客警示系統等。

大改款美規Kia Sportage。（取材自Kia）
大改款美規Kia Sportage。（取材自Kia）

新世代美規Kia Sportage預計將在2022年第一季開始販售，而大部分的美規Sportage都會進到Kia位於喬治亞州西點的工廠生產，目前這家韓系品牌在地「國產化」的Kia車款，包括了美國才有的Telluride以及Sorento、K5，未來在Sportage投入後，Kia將有四款新車會於美國在地生產。

大部分的第五代Kia Sportage將會在美國喬治亞州西點的工廠進行生產。（取...
大部分的第五代Kia Sportage將會在美國喬治亞州西點的工廠進行生產。（取材自Kia）

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