延後發表又撞車…Maserati全新小休旅Grecale命運坎坷

Maserati宣布全新小休旅Grecale明年春季才會登場。（取材自Maserati）

Maserati第二款休旅 的命運真是一波三折，原訂要在11月16日發表的小休旅Grecale，日前原廠緊急宣布因為缺晶片的緣故，讓這輛嶄新瑪莎拉蒂被迫延後到至少2022年春季才會正式登場；然而，日前這輛小休旅竟然還在自家義大利 街頭自撞了。

根據當地媒體的報導指出，一輛仍披著偽裝衣的全新Maserati Grecale日前下午在義大利杜林的Piazza Polonia，先是與一輛Ford發生擦撞，隨後再往前撞上了電線桿，造成車頭損毀，所幸這場自撞事故無人受傷，而測試車駕駛則是婉拒送醫治療，雖然說偽裝測試車發生擦撞事故不是什麼大新聞，但在一般城市道路上發生車禍 算有些罕見。

全新Maserati Grecale小休旅日前在義大利杜林Piazza Polonia發生自撞事故。（取材自wilcoblok Instagram）

被品牌賦予「瑪莎拉蒂重要角色」之名的全新Maserati Grecale，與品牌其餘車款如Mistral、Ghibli、Bora、Merak、Khamsin及Levante命名方式相同，都是取自「來自地中海強勁的東北風」，其將與Alfa Romeo共用零組件，包含建構在愛快羅密歐的Giorgio底盤平台之上，並將在義大利Cassino廠區組裝生產，而該廠也正好是Alfa Romeo Stelvio與Giulia的生產基地。

Stellantis集團執行長Carlos Tavares先前已實地試駕過Maserati Grecale。（取材自Maserati）

雖然原廠對於這輛全新小休旅的動力編成仍三緘其口，但根據消息指出，Maserati Grecale將會搭載一具最大馬力可達280hp的2.0升四缸渦輪增壓引擎，與最大馬力可輸出505hp的2.9升雙渦輪增壓V6引擎，未來問世後亦有機會裝載48V Mild Hybrid輕油電動力，至於純電版Grecale也正在開發當中。或許下月中旬原廠的「Stay tuned」可能就是會針對動力規格做出說明，不過現在也只能讓Maserati先賣個關子了。