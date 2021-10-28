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SUV再多1台也無妨 全新Audi Q9豪華大休旅有望登陸中國

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Audi Q9將會是品牌前所未有的豪華大休旅。（取材自Carscoops）
全新Audi Q9將會是品牌前所未有的豪華大休旅。（取材自Carscoops）

市場上對於休旅車的熱愛，可以從各家銷售報告就看出端倪，各式各樣的休旅車型在近幾年如雨後春筍般冒出，就算是豪華車商也不打算放過這項商機。包括BMW、Mercedes-Benz等，皆於近年陸續端出了全新X7、GLB等新車，而彼此的競爭對手Audi也在2018年時發表了全新大跑旅Q8，不過，Audi的休旅計畫還不只如此。

事實上，Audi早在2013年就註冊了Q9的商標使用權，但直到了2018年才有外媒提及到Q9將會是BMW X7、Mercedes-Benz GLS的最直接對手，因為原廠計畫Q9將會是輛三排、七人座的高檔旗艦休旅。不過，若是參照Mercedes-Maybach GLS或Land Rover Range Rover SV這類等級更上層樓的奢華休旅，頂規Audi Q9最終改用雙排、四人座的車型似乎也不意外，尤其是未來登陸中國市場的話，這類的座椅配置更有機會實現。

Audi Q8車身長度接近全尺寸休旅範疇（4,986mm），車身寬度比Q7還寬（...
Audi Q8車身長度接近全尺寸休旅範疇（4,986mm），車身寬度比Q7還寬（1,995mm）、車高更低（1,705mm）。（記者張振群／攝影）

有鑑於前次捕獲到Audi Q9偽裝車的地點是在中國，讓不少人開始猜想這輛全新豪華大休旅未來可能直接於中國問世，如此一來，車名要改為Q7 L或Q8 L就會一點都不奇怪了。另外，從最新釋出的紐柏林測試照來看，全新Audi Q9幾乎是到了量產版的原型車狀態，車頭上依然採用品牌家族化設計、搶眼的Singleframe六角型水箱格柵，同時也裝載了LED頭/尾燈、全景天窗玻璃等，不過其餘部件因為裹的相當密實，如車室配置等部分便無法看清裡頭的樣子。

全新Audi Q9現正測試中。（取材自Carscoops）
全新Audi Q9現正測試中。（取材自Carscoops）

全新Audi Q9預計建構於VAG集團MLB Evo底盤平台之上，外界預估Q9的車長將可能會來到5,200mm，做為參考，在2019年發表的第二代小改款Audi Q7，車長就達到了5,063mm、軸距則是2,999mm，定位比Q7更高的Q9，似乎會有著比Q7更放大的車身尺碼。另外，在動力配置方面仍未有相關訊息揭露，外媒猜測除了現有的內燃機動力外，全新Audi Q9預計也會提供一具與Q8 TFSIe PHEV相同的插電系統。

全新Audi Q9將會是輛三排、七人座的車型，車長可能將達到5,200mm。（取...
全新Audi Q9將會是輛三排、七人座的車型，車長可能將達到5,200mm。（取材自Carscoops）

休旅 中國 MLB

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