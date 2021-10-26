開雙門跑車值勤 法國憲兵隊下訂26輛Alpine A110警備車

（取材自Alpine）

撇除中東地區那些炫富的超跑 警隊，正常國家警政單位開性能車值勤並不是什麼特別的事，但大多數都會挑選相對實用的四、五門車款來做採購。但最近法國國家憲兵隊卻和Alpine下訂了26輛A110作為全新的警備車款。

法國國內政部 宣布，已經訂購了26輛Alpine A110 Pure(入門款車型)，作為國家憲兵隊「復興和現代化進程」的一部分。這也意味著Alpine A110將取代自2011年以來該部隊就一直使用的Renault Megane RS，雖然雙門雙座的A110不像五門的Renault Megane那樣實用，但更靈巧的車身在執勤上或許能夠有不錯的效用。

（取材自Alpine）

其實Alpine本身就是Renault的運動子品牌，今年集團更是宣布要將經營許久的Renault Sport併入Alpine品牌裡，展現整合運動部門的決心。而這輛A110也不是省油的燈，採用中置後驅的設定，並且以全鋁合金車架打造，同時搭載了一具1.8升四缸渦輪增壓引擎，輸出252ps的馬力和32.6kgm的扭力看似平凡，但藉由僅1,110kg的車重以及7速DCT變速箱，0-100km/h加速能在4.5秒完成。動力升級版的A110S更是將馬力提升到292ps。

（取材自Alpine）

不過這不是法國國家憲兵隊第一次將自己硬塞進一輛Alpine小跑車中。早在 1960年代，該部隊就使用了初代A110跑車。而這次的A110新車將配備由專業改裝公司Durisotti提供的警示燈、警報器和無線電設備。

（取材自Instagram）

法國內政部解釋說：「作為執行道路安全以及司法任務（例如販毒）的一部分，將允許憲兵警察 開著這些車輛在高速公路上，對涉及高速違規的汽車進行執法的行為。」

雖然A110的靈活操控優勢並不能體現在高速公路追逐上，單就高速性能上也有許多車能比他還要快，但法國政府一向非常支持自家的國產車，有法國媒體報導宣稱，隨著Alpine的SUV與四門GT車型即將登場，陸續可能會有更多來自政府單位的Alpine訂單，法國警方與Alpine的關係將更加密切。