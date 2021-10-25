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優化懸吊 2022全新年式BMW M135i xDrive新色登場

記者趙駿宏／綜合報導
2022 BMW M135i xDrive。 （圖：BMW提供）
2022 BMW M135i xDrive。 （圖：BMW提供）

BMW日前宣布2022年式的M135i xDrive將會得到新年式的小改款升級，底盤經過強化，並擁有優化過後的懸吊，全新調整的彈簧與減震筒阻尼，加上前輪的Camber外傾角值增加，能夠優化通過彎道時對測向力的吸收，讓M135i xDrive的操控性與過彎能力更加出色。

雖然這些改動聽起來相當細微，但BMW表示，這項調整很明顯改善了轉彎時的側傾幅度，當車輛處於激烈操駕狀態時，這對轉向靈活性有進一步的助益。 原廠還指出，尤其在以極高速度過彎時，優化的牽引力使駕駛能夠相當有信心地探索車輛的性能極限。

2022 BMW M135i xDrive在懸吊和底盤上都做了優化。 （圖：BM...
2022 BMW M135i xDrive在懸吊和底盤上都做了優化。 （圖：BMW提供）

M135i xDrive前軸上的機械限滑差速器，搭配車上的八速Steptronic Sport 變速箱中，可增強牽引力、方向穩定性以及轉彎動態。加速時的鎖定係數為36%，overrun時的鎖定係數為26%，差速器能夠在需要時將額外的動力傳輸到前輪，並具有更好的抓地力。

新年式車型還降低了雙出排氣管的排氣回壓，讓這具由BMW M調校的四缸引擎排氣聲浪更為悅耳。（雖然內部音響還是有主動聲浪系統）這對於喜歡這一代前驅底盤BMW鋼砲車迷而言，也算是一系列加分的升級。

新年式M135i還降低了雙出排氣管的排氣回壓，讓排氣聲浪更為悅耳。（圖：BMW提...
新年式M135i還降低了雙出排氣管的排氣回壓，讓排氣聲浪更為悅耳。（圖：BMW提供）

除此之外，BMW還給予了M135i xDrive全新的客製化漆面，包括來自於M車型如M4、X4 M的聖保羅黃Sao Paulo Yellow，以及Frozen Orange metallic橘色及Frozen Pure Grey灰色。

新年式M135i xDrive動力方面則是沒有更動，同樣搭載2.0升4缸渦輪增壓引擎，有著306hp/45.9kg-m的動力，搭配八速Steptronic變速箱與xDrive智慧四輪驅動系統，0-100km/h加速僅需4.8秒，極速可達250km/h。

2022 BMW M135i xDrive。 （圖：BMW提供）
2022 BMW M135i xDrive。 （圖：BMW提供）

2022 BMW M135i xDrive內裝維持不變，音響也配置了主動聲浪系統...
2022 BMW M135i xDrive內裝維持不變，音響也配置了主動聲浪系統。 （圖：BMW提供）

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