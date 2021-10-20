11月亮相…保時捷718 Cayman GT4 RS 稱霸山路與賽道

保時捷718 Cayman GT4 RS將在今年11月全球亮相，在最終測試與評估試駕中，於蜿蜒曲折的山路與賽道上，皆展示令人驚豔的動態潛能。Porsche提供

德國 保時捷（Porsche）718 Cayman GT4即將迎來車系老大哥：718 Cayman GT4 RS。718車系家族中的全新頂級車款蓄勢待發在今年11月全球亮相，在最終測試與評估試駕中，這款首度配戴RS徽章的718，無論在蜿蜒曲折的山路與賽道上，皆展示了其令人驚豔的動態潛能。

保時捷品牌大使暨測試車手Jorg Bergmeister駕駛著輕度偽裝的量產車，以7分9秒300的時間內完成賽道全長20.832公里的紐柏林北環賽道挑戰。718 Cayman GT4 RS更在7分4秒511內跨越了較短的20.6公里單圈賽程，成績比它的小老弟718 Cayman GT4快23.6秒。這款中置引擎跑車配備了賽車 座椅以確保駕駛安全，輪胎搭配米其林Pilot Sport Cup 2 R。此次測試亦有公證人在場確認車輛狀況及車身重量。

保時捷品牌大使暨測試車手Jorg Bergmeister，駕駛輕度偽裝的718 Cayman GT4 RS2，以7分9秒300的時間完成賽道全長20.832公里的紐柏林北環賽道挑戰。Porsche提供

「我們在開發過程中，賦予並保有了718 Cayman GT4 RS原始RS本色：輕量化結構、更大空力下壓力、更強的動力，當然還有操駕時更進階的動態反應和機械回饋。在紐柏林北環賽道上締造的出色單圈成績，應證了718 Cayman GT4 RS駕駛動態方面的明顯進化。」保時捷GT產品線總監Andreas Preuninger表示。「保時捷顧客和車迷請拭目以待，一部將極致駕馭體驗視為優先首要目標的純粹跑車。」

「718 Cayman GT4 RS是一部絕不妥協的動力機器。行駛於山路間的感受如同卡丁車那樣敏捷，但賽道上的表現卻十分穩定與平衡，否則也不可能達成這樣優異的單圈成績。」Jorg Bergmeister說道。「GT4 RS是保時捷有史以來最犀利的跑車之一，你一定要親身體驗它扣人心弦的聲浪。」在718 Cayman GT4 RS上反覆測試與調整、傾注了超過500多個小時的世界級車手補充說明。