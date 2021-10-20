我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

全美最速警車 Ford電動休旅5.5秒內到達60英里

記者陳威任／綜合報導
Ford Police Interceptor Utility Hybrid。(取材自Carbuzz.com)
Ford Police Interceptor Utility Hybrid。(取材自Carbuzz.com)

每年密西根州警方都會針對警車進行測試，以確定它們是否能夠應對警察職責的要求。測試在密西根州西南部的格拉坦賽道進行，2021年，警方人員測試了4輛摩托車和11輛不同的車輛。測試制度中的所有參賽車輛都要接受加速、最高速度、最高速度距離、制動和圈速競賽，藉此確認每輛巡邏車面對緊急情況時能夠響應的速度，以及車款是否能跟上逃跑的罪犯。

這次的測試之中，2022年Ford Police Interceptor Utility Hybrid（FPIU）「暫時」是車隊中速度最快的警車，這台車是基於Ford Explorer的一個版本，配備了3.0升V6雙渦輪增壓引擎，可以在5.5秒內達到0-60英里/小時，在13.5秒內達到100英里/小時，比後輪驅動、搭載5.7升HEMI V8引擎的Dodge Charger Pursuit，在0-60英里/小時的表現還快了0.7 秒。

搭載5.7升HEMI V8引擎的Dodge Charger Pursuit。(取...
搭載5.7升HEMI V8引擎的Dodge Charger Pursuit。(取材自Carbuzz.com)

密西根警局更首次針對尚未正式加入警隊的Ford Mustang Mach-E警用原型車進行了測試，結果證明這款電動SUV已準備好執行警務任務。配備四輪驅動和480匹馬力的Mustang Mach-E警用SUV的設計式基於高性能的Mach-E GT，在測試期間可以在4秒內達到0-60英里/小時，在11.9秒內達到100英里/小時。Ford表示，一般街道版將在3.5秒內完成0-60英里/小時的衝刺，但由於警車上有額外的警用設備，警用版可能更重，所以稍微影響到加速表性。

即便如此，這台電動SUV仍比其他燃油車擁有更強大的性能表現，然而該測試確實揭示了電動警車的一個固有問題：續航里程。在測試賽道上測試了18圈後，Mustang Mach-E的電池電量下降了30%。儘管如此，預期在不久的將來，還是將看到警用野馬Mach-E SUV在街道上巡邏。

隨著電池技術和電動汽車基礎設施的不斷改進，如果有一天Ford Mustang Mach-E和F-150 Lightning取代現有的其他福特燃油警車，應該也不讓人感到驚訝。

Ford Mustang Mach-E。(取材自Carbuzz.com)
Ford Mustang Mach-E。(取材自Carbuzz.com)

SUV 密西根州 警察

上一則

Toyota將在美國投資34億 生產Hybrid與純電車款電池

延伸閱讀

台灣ICT轉型 鴻海電動車後年上市

台灣ICT轉型 鴻海電動車後年上市
南加4歲女童停車場被撞死 車主是母親

南加4歲女童停車場被撞死 車主是母親
新州失車案大增 本田雅歌、喜美最容易被偷

新州失車案大增 本田雅歌、喜美最容易被偷

洛縣華人聚居區一天內多起住戶被盜 警稱3嫌為亞裔

洛縣華人聚居區一天內多起住戶被盜 警稱3嫌為亞裔

熱門新聞

Lexus七月至九月共交付了8萬1093輛，一舉超越BMW奪下今年第三季美國豪華品牌銷售冠軍。(取材自Lexus)

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

2021-10-12 03:30
Porsche 911。(圖:Porsche提供)

不敵電動化浪潮 經典Posche 911賣輸自家Taycan

2021-10-17 02:35
Fisker的電動跨界休旅車Ocean。（美聯社）

Fisker證實 將在鴻海俄州廠生產PEAR平價電動車

2021-10-12 23:12
Model E 0到100公里加速僅需驚人的2.8秒。（圖：鴻海提供）

鴻海首發表新電動車 「Model E」0到100公里只要2.8秒

2021-10-18 02:15
保時捷Taycan電動車。美聯社

電動車供應鏈的下一個贏家 可能在南韓

2021-10-19 08:22
緬因州居民可以在車牌上展示創意，圖為一名新英格蘭愛國者隊的美足球迷展示該隊打進超級盃的特製車牌。(美聯社)

車牌禁止出現髒話、性暗示 緬因州將實施管制

2021-10-17 20:35

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨