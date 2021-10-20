全美最速警車 Ford電動休旅5.5秒內到達60英里

Ford Police Interceptor Utility Hybrid。(取材自Carbuzz.com)

每年密西根州 警方都會針對警車進行測試，以確定它們是否能夠應對警察 職責的要求。測試在密西根州西南部的格拉坦賽道進行，2021年，警方人員測試了4輛摩托車和11輛不同的車輛。測試制度中的所有參賽車輛都要接受加速、最高速度、最高速度距離、制動和圈速競賽，藉此確認每輛巡邏車面對緊急情況時能夠響應的速度，以及車款是否能跟上逃跑的罪犯。

這次的測試之中，2022年Ford Police Interceptor Utility Hybrid（FPIU）「暫時」是車隊中速度最快的警車，這台車是基於Ford Explorer的一個版本，配備了3.0升V6雙渦輪增壓引擎，可以在5.5秒內達到0-60英里/小時，在13.5秒內達到100英里/小時，比後輪驅動、搭載5.7升HEMI V8引擎的Dodge Charger Pursuit，在0-60英里/小時的表現還快了0.7 秒。

搭載5.7升HEMI V8引擎的Dodge Charger Pursuit。(取材自Carbuzz.com)

密西根警局更首次針對尚未正式加入警隊的Ford Mustang Mach-E警用原型車進行了測試，結果證明這款電動SUV 已準備好執行警務任務。配備四輪驅動和480匹馬力的Mustang Mach-E警用SUV的設計式基於高性能的Mach-E GT，在測試期間可以在4秒內達到0-60英里/小時，在11.9秒內達到100英里/小時。Ford表示，一般街道版將在3.5秒內完成0-60英里/小時的衝刺，但由於警車上有額外的警用設備，警用版可能更重，所以稍微影響到加速表性。

即便如此，這台電動SUV仍比其他燃油車擁有更強大的性能表現，然而該測試確實揭示了電動警車的一個固有問題：續航里程。在測試賽道上測試了18圈後，Mustang Mach-E的電池電量下降了30%。儘管如此，預期在不久的將來，還是將看到警用野馬Mach-E SUV在街道上巡邏。

隨著電池技術和電動汽車基礎設施的不斷改進，如果有一天Ford Mustang Mach-E和F-150 Lightning取代現有的其他福特燃油警車，應該也不讓人感到驚訝。