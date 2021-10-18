鴻海電動車2023年上市 台資通訊產業新紀元

鴻海電動休旅車Model C。記者余承翰／攝影

鴻海 科技日18日登場，開場就由鴻海科技集團董事長劉揚偉親自上場介紹3款電動車 ，不僅裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘Model C亮麗現身，鴻海科技集團創辦人郭台銘更親自駕駛Model E車款壓軸登場。劉揚偉高喊「我們準備好了」，預計2023年電動車在台灣 上市，進而走向全世界。

鴻海下一個兆元產業 起跑

此舉宣示鴻海下一個兆元產業發展站上關鍵起跑點，帶動台灣汽車產業鏈轉型升級，也意味台灣ICT（資通訊）產業走進全新紀元。

Model C、Model E以及Model T3款電動車儼然是重頭戲，不僅外型設計亮眼，類型涵蓋SUV（運動型休旅車）、旗艦轎車以及電動巴士，展現台灣整體工業實力，及鴻海作為全球新造車勢力的決心。

為降低碳排量，歐盟今年7月率先宣布，2035年起禁止銷售新汽油車、柴油車和油電混合動力車；美國總統拜登今年8月也簽署行政命令，加速生產電動車，預估2030年時，電動車占新車比重將達5成。歐、美大國對電動車的關注，有望加速市場發展。

國際能源總署今年發表《全球電動汽車展望報告》預估，2030年全球路上的電動汽車、公車、貨車和重型卡車數量將達1.45億輛，如果各國政府加速推動相關政策，路上電動車甚至有可能上升到2.3億輛，比今年的1,100萬輛電動車成長至少12倍以上。

全球布局 不能只為人代工

電動車因為與傳統汽車設計完全不同，不僅傳統車廠想吃這塊大餅，就連各式科技大廠都想積極搶入。鴻海就是EMS（電子專業製造服務）廠中，最積極搶進電動車的企業。

過去，市場對於ICT產業跨入電動車製造有不少疑慮。劉揚偉指出，「對於ICT產業來說，我們最大挑戰是不會造車。」然而，對傳統汽車業而言，要發展電動車也必須解決半導體、軟件、電池等問題。

傳統產業發展電動車容易，還是ICT進入電動車容易？劉揚偉說，「我要證明給大家看，ICT進入汽車產業比較容易，請大家拭目以待，這樣的競爭是需要兩、三年時間。」

劉揚偉認為，半導體、軟體和產業架構將是鴻海跨進電動車市場的3大優勢，他呼籲，台灣ICT不能只為別人代工，台灣汽車產業要走到全球有困難，但鴻海希望透過全球布局，為台灣產業盡心盡力。

結合鴻海資源 裕隆再出發

嚴陳莉蓮表示，裕隆集團的納智捷及中華品牌，將是鴻海旗下鴻華先進品牌產品的首發客戶。裕隆集團的自主品牌電動車，將結合鴻海集團的資源再出發，為市場提供嶄新的移動體驗，請各界拭目以待。