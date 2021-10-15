全新Hyundai Sonata N Line特仕車 限量1000台登陸美國

主要在外觀改變的Hyundai Sonata N Line Night Edition，動力編成仍與標準版N Line相同。摘自Hyundai

成為今年夏季上映的好萊塢電影 《特種部隊：蛇眼之戰》中最主要車輛贊助商的韓系品牌Hyundai ，在電影尚未於大銀幕開始播放前，就已表示將為自家韓國市場與美國 推出一款極具紀念性的SonataN Line特仕車，韓版HyundaiSonataN Line The Black已於九月中旬後在韓國正式上市，美規車型也於12日發布了售價資訊。

全新Hyundai Sonata N Line Night Edition限量1000台登陸美國市場。摘自Hyundai

與韓版Sonata The Black概念類似，但美規車型則命名為SonataN Line Night Edition，意即整輛車幾乎都是以全黑色處理，話雖如此，美規SonataN Line Night Edition在車身塗裝方面除了提供了Phantom Black外，亦額外多了Quartz White，但不論是何種塗裝，SonataN Line Night Edition在一些車身部件上都是以黑色元素作為妝點。

Hyundai Sonata N Line Night Edition。摘自Hyundai

這輛專屬特仕車是以N Line運動化車型來打造，本身在外觀的設計就與標準版本有些差異，除了兩前葉子板及車頭上附有「N Line」徽飾外，水箱護罩也採取了全黑的格柵造型，呈現與標準版鍍鉻配置的不同。而美規SonataN Line Night Edition車身上所使用的黑色造型包括了碳纖維小鴨尾、黑色19吋鋁圈 (搭配紅色剎車卡鉗)、N字樣的碳纖維鋁圈徽飾、黑色高光澤後視鏡外蓋、黑色高光澤車門外把手等，與採用燻黑方式處理的Hyundai標誌、車名「SONATA」字樣。

Hyundai Sonata N Line Night Edition在外觀部件上幾乎以黑色元素呈現。摘自Hyundai Hyundai Sonata N Line Night Edition外觀特色。摘自Hyundai

另外，原廠對於美規SonataN Line Night Edition的車室設計似乎未有明顯變化，架構仍與標準版SonataN Line相似，如使用了紅色縫線妝點帶有N字樣的Nappa皮革運動化座椅、N款運動化方向盤、儀表板與中控等，車內亦提供了全景天窗玻璃、12.3吋數位儀表、10.25吋中控觸控式螢幕、手機無線充電板、具備12支揚聲器的BOSE高級音響系統等。

Hyundai Sonata N Line Night Edition內裝。摘自Hyundai Hyundai Sonata N Line Night Edition座椅。摘自Hyundai

由於SonataN Line Night Edition最主要的重點就是外觀，因此原廠也未針對動力編成做出改變，仍與標準版SonataN Line相同，搭載SmartStream G 2.5汽油渦輪引擎，並搭配集團全新的八速濕式DCT雙離合器變速箱，擁有最大馬力286hp/43kgm，從靜止加速至100km/h僅需花費6.5秒，若是使用Launch Control彈射起步功能進行零百加速將縮短至6.2秒。

美國限量發行的Hyundai Sonata N Line Night Edition。摘自Hyundai

這款幾乎全身都是黑色的特仕車，在韓國所推出的Hyundai Sonata N Light The Black與美規板Sonata N Line Night Edition，皆是採用非常限量的方式進行發售，韓版車型只有50輛的配額，至於美國市場也僅提供了1,000輛，其價格亦稍比標準板N Line多了1,300美元，Sonata N Line Night Black售價為34,750美元起，為美規車系中價格最高的車型。