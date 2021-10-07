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插電強化、內裝升級 BMW 2 Series Active Tourer登場

記者黃俐嘉／綜合報導
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 正式亮相。（取材自BMW）
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 正式亮相。（取材自BMW）

在自家1 Series至8 Series中最具產品特色之一的BMW 2 Series Active Tourer，是一款緊湊型、兩排座椅設計的MPV車型，市場上最主要對手為同是德系豪華品牌Mercedes-Benz的B-Class，不過現行代號W247的第三代B-Class已問世兩年，本來相傳可能被絕後的BMW 2AT終於在6日無預警出現在自家官方網站中。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 預計在2...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 預計在2022年2月正式發售。（取材自BMW）

第一代車型自2014年推出後，時隔七年總算得到大改款車型的第二代BMW 2 Series Active Tourer (原廠代號U06)，雖然維持既往的前驅設定，但換上了進化版的FAAR模組化底盤 (升級版UKL)，同時改以更激進銳利的外貌呈現，讓一般認為MPV樸實的形象又再多了點運動化點綴，使得大改款2AT有著前所未有的活潑感。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 改搭全新...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 改搭全新的FAAR模組化底盤平台。（取材自BMW）

大改款BMW 2 Series Active Tourer外觀在成熟中帶有點動感，首先最引人注目的就是車頭上那對面積放大的雙腎型水箱護罩，搭配左右兩側變為纖細且銳利的LED頭燈，另外，在品牌旗艦純電車iX、i4上所使用的隱藏式車門把手設計，首度導入到了第二代BMW 2AT之中，讓這輛緊湊型MPV在外型上多了點未來科技感，而原廠也表示，大改款BMW 2AT風阻係數也僅有0.26Cd值的表現。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 採用與門...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 採用與門齊平的車門把手設計。（取材自BMW）

車身尺碼也因為搭載新底盤的緣故而稍有放大，新世代BMW 2AT車長4,386mm、車寬1,824mm、車高1,576mm，不過軸距部分仍維持與大改款前相同的2,670mm。外型上變得更年輕有型外，新世代BMW 2AT在A柱兩側設置的小三角窗經過重新設計後，視野也變得更為廣闊，另外，增添肌肉感的車尾當然也換上了品牌目前蔚為使用的3D造型立體尾燈，更特別的是新世代2AT全車系排氣尾管，皆全數被後隱藏在後保下飾版下方。

根據車型的不同，新世代BMW 2 Series Active Tourer標配16吋或17吋的鋁圈，消費者當然也能再選擇尺碼更大的19吋鋁圈，另外亦能加價選購Luxury Line或M Sport兩組套件，讓這輛神韻邁向年輕化的緊湊型五人座MPV，得到更為獨特的造型。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 外觀特點...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 外觀特點。（取材自BMW）

在外觀有著明顯改變之下，大改款BMW 2 Series Active Tourer的車室更是有著大幅度轉變，基本架構就猶如品牌旗艦純電休旅iX，車內導入了一組由10.25吋數位儀表及10.7吋多媒體觸控螢幕 (導入最新的Operating System 8，意即iDrive 8) 所組成的曲面螢幕，除了支援Apple CarPlay、Android Auto智慧型手機連接功能 (傳輸速度增快)，大改款BMW 2AT的個人使用eSIM卡更首度支援了5G移動技術。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 內裝質感...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 內裝質感大幅進化。（取材自BMW）

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 導入由1...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 導入由10.25吋數位儀表及10.7吋多媒體觸控螢幕所組成的曲面螢幕。（取材自BMW）

車室轉化為高級氛圍後，新世代BMW 2AT也因為實體按鍵大量減少，如冷暖空調調整鍵已全數整合至10.7吋的螢幕中，中船的設計因此變得更為簡潔有力，採用懸浮式的造型增添了不少奢華感，加上捨棄傳統的排檔桿設計，使用了如iX車內的撥桿式新線傳排檔系統，中控台下方則是直立式手機無線充電板、兩個大直徑的置杯架，與兩個USB Type-C插槽及一個12V電源座；而後座亦有提供冷氣出風口及兩組USB Type-C的插槽。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 採用懸浮...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 採用懸浮式中船設計。（取材自BMW）

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 改採撥桿...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 改採撥桿式的全新線傳式排檔系統。（取材自BMW）

既然是身為多用途的MPV車型，車內的行李箱容量與使用靈活度自然不能馬虎，大改款BMW 2 Series Active Tourer後座可前、後滑移13cm，並具備40:20:40的分離傾倒功能，使218i Active Tourer、218d Active Tourer行李箱容積可自一般狀態下的470公升一舉提升至1,455公升，而220i Active Tourer與223i Active Tourer的行李箱容量則稍減到415公升至1,405公升。

將後座全數傾倒後，第二代BMW 2 Series Active Tourer (...
將後座全數傾倒後，第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 行李形容量最多可提供1,455公升。（取材自BMW）

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 後座除了...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 後座除了提供冷氣出風口外，亦有兩組USB Type-C插槽。（取材自BMW）

大改款BMW 2 Series Active Tourer共提供了三具汽油引擎與一具柴油動力，最入門的218i AT依舊搭載1.5升TwinPower Turbo三缸渦輪增壓引擎，最大馬力可輸出136hp/23.45kgm，零百加速為9秒，車輛極速可達到214km/h。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 後排座椅...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 後排座椅可前後滑移13cm。（取材自BMW）

不過，在220i AT與223i AT車型中則新增了可額外輸出19hp的48V Mild Hybrid輕油電混合動力系統，220i AT同樣搭載1.5升TwinPower Turbo三缸渦輪增壓引擎，但最大馬力稍微提升至170hp/28.6kgm，從靜止加速至100km/h也縮短至8.1秒，車輛極速則為221km/h。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 共有21...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 共有218i、220i、223i、218d等四種然機動力外，還提供了225e xDrive、230e xDrive等兩種插電式油電混合動力車型。（取材自BMW）

至於配置48V輕油電的223i AT，則是改搭載2.0升TwinPower Turbo四缸渦輪增壓引擎，最大馬力可達到218hp/36.7kgm，從零加速至100km/h僅需7秒即可完成，車輛最高極速則為241km/h。另外，大改款2 Series Active Tourer僅存的218d AT柴油動力，為搭載2.0升TwinPower Turbo四缸柴油渦輪引擎，最大馬力可輸出150hp/36.7kgm，零百加速需花費8.8秒，至於極速則為220km/h，四種動力車型皆是配置七速Steptronic雙離合器變速箱。

大改款BMW 2 Series Active Tourer的四種動力車型皆是配置...
大改款BMW 2 Series Active Tourer的四種動力車型皆是配置七速Steptronic雙離合器變速箱。（取材自BMW）

此外，上一代F45就有提供的插電式油電混合動力車型，在U06世代的車系中亦有所提供，並預計在明年夏季才會正式登場。這兩款插電2AT分別是230e xDrvie Active Tourer、225e xDrive Active Tourer，兩種使用品牌最新eDrive Gen5技術的複合式動力車型，皆是搭載結合電動馬達的1.5升三缸渦輪增壓引擎，綜效馬力分別可輸出326hp與245hp，利用輸出功率7.4kW的充電座，可在約2小時30分內將電量從0補充至100%，此外，若車輛僅採用純電模式行駛後，還可跑出最遠80公里的續航距離。

大改款BMW 2 Series Active Tourer插電版本若使用純電模式...
大改款BMW 2 Series Active Tourer插電版本若使用純電模式，最多可跑出約80公里的續航距離。（取材自BMW）

第二代BMW 2 Series Active Tourer將會於品牌位在德國萊比錫的工廠進行投產，並預訂在2022年2月開始陸續進駐各大市場的展間販售，相關售價資訊得由原廠另行公布。

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 將在德國...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 將在德國萊比錫的工廠投產。（取材自BMW）

第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 預計在2...
第二代BMW 2 Series Active Tourer (U06) 預計在2022年2月正式發售。（取材自BMW）

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