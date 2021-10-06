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瞄準美國市場 Polestar 3南卡生產 第4、5代計畫也曝光

記者黃俐嘉／綜合報導
Polestar將以IPO方式在那斯達克上市，股票代碼為「PSNY」。（取材自Polestar）
Polestar將以IPO方式在那斯達克上市，股票代碼為「PSNY」。（取材自Polestar）

從Volvo獨立出來成為電動車品牌的Polestar，在2017年以首款油電混合動力雙門轎跑Polestar 1亮相後，又隨即於2019年日內瓦車展中發表了品牌第一款純電動車Polestar 2，近日宣布將在那斯達克以IPO方式公開上市的Polestar，9月底時也發布了品牌未來的電動車全新計畫。

北極星正在開發全新三款純電動車，分別是Polestar 3、Polestar 4與Polestar 5，而這三款純電北極星都將會於2024年前陸續亮相，壓軸登場的Polestar 5預計會於2025年正式上路。其中，先前原廠已透露全新Polestar 3將與大改款Volvo XC90有著密切關係，但會較其更為高檔豪華，並且因應各市場的需求，提供單馬達或雙馬達的車型以供消費者選擇。

Polestar Precept未來將化概念為現實成為全新Polestar 5。...
Polestar Precept未來將化概念為現實成為全新Polestar 5。（取材自Polestar）

也因與Volvo XC90有著密不可分的關連，所以Polestar 3亦將會在Volvo位於南卡羅來納州Charleston的工廠量產，相較於前兩款北極星都在中國製造，Polestar 3將是品牌首款在美國打造的純電動車，並直攻美國的消費者客群，且其還是品牌的首款純電休旅，未來上市後將面對到如Tesla Model X、Audi e-tron、Jaguar I-Pace等同級距對手。

不過原廠並未針對另外兩款全新純電北極星多做說明，目前僅已知Polestar 4身形大小猶如Porsche Macan，並預計在2023年緊接著北極星3號登場；而Polestar 5的資訊又更少了，參照原廠的預告照顯示，全新Polestar 5有可能會是台類似Porsche Taycan、Tesla Model S的純電轎跑車，外觀造型則預計參考Precetp Concept的設計。

Polestar 2是北極星第一款純電動車。（取材自Polestar）
Polestar 2是北極星第一款純電動車。（取材自Polestar）

另外，Polestar原本計畫將在今年底前擴展至18個國家中販售，但其先前在9月舉行的2021慕尼黑車展中又表示，北極星預計在2022年前增加到30個國家中開賣，包括香港、韓國與新加坡都已經確定會開設分公司。

電動車 美國 南卡羅來納州

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