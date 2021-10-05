奢華純電來襲 Rolls-Royce Spectre Coupe品牌首輛純電車

Rolls-Royce Spectre電動車。摘自Rolls-Royce

身為頂尖豪華車廠，Rolls-Royce勞斯萊斯正式對外發表了電動車 宣言，並且順勢公布了他們品牌首款電動車「Spectre」的樣貌，與其他車廠首款電動車大多是SUV 的設計不同，Rolls-Royce第一輛的電動車Spectre是以雙門Coupe的車型現身，計劃於2023年第四季上市。

原本傳言Rolls-Royce的電動車將會與BMW共享平台，但這次的Spectre使用了Rolls-Royce自己的專屬奢華鋁合金平台，這個平台最早出現在2017年發表的第八代Phantom上，而這個平台也因為延展與相容性都極佳，也持續使用在Cullinan和全新Ghost車款上，並且同樣支援汽油或是純電系統的搭載。因此全新電動車Spectre便採用自家的專屬奢華鋁合金平台打造，不用受限於共享平台的限制，能創造最獨一無二的Rolls-Royce電動車。

Rolls-Royce原廠還同步加碼公開Spectre的偽裝車的照片，從外形上來看Spectre的輪廓看起來與Wraith非常相似，具有長車頭、兩門車身、自殺式車門(開門方向在前)和傾斜流線的車頂線條。車身保留了Rolls-Royce的經典比例，但肌肉 感更加豐富，並帶有性感的鈑件曲線和明顯的突出的輪拱。

從Spectre的設計看來，它極有可能是現行雙門車款Wraith的純電版本，也有機會推出敞篷版車型取代Dawn。這兩款車型是Rolls-Royce當前車款中產品週期最久的車型，或許直接轉為純電版本也不失為一個良好的規劃。

Rolls-Royce Spectre電動車。摘自Rolls-Royce

至於為何命名為Spectre？Rolls-Royce執行長表示：「Spectre有幽靈的意思，幽靈通常被賦予超凡脫俗的生命，擁有強大的力量和幻影，是另一個世界的物體，會透過短暫的現身讓人感受到他們的存在，迅速的消散後留下人們對能量和神祕的想像。」就如同開著Rolls-Royce一樣，一款只有極少數人能夠駕馭的品牌，令人感覺到獨一無二尊爵不凡。就像以往車系的命名方式Phantom、Ghost和Wraith一樣。

原廠的介紹中，Rolls-Royce執行長Torsten Müller-Ötvös將 Spectre稱為同類競品中第一款也是最好的超豪華車款，並表示這不是原型車，而是一款貨真價實的量產車，它將在世界各地進行測試，我們的客戶將在2023年第四季就能交車。

Rolls-Royce Spectre將會在世界各地的各種地形下進行250萬公里的道路測試，而250萬公里相當於一輛Rolls-Royce行駛400年的總里程，由此可見原廠對這輛電動車的信心。Rolls-Royce品牌也計畫於2030年淘汰內燃機引擎實現產品全面電動化，Spectre將會是他們實踐計畫的首款車型。