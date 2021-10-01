有手排、外型帥 廣汽本田Integra「型格」亮相

Honda Integra從過往雙門設定，改為更帥且實用性較高的四門Coupe造型，並在中國市場提供手排變速與搭配VTEC TURBO渦輪引擎。（圖：廣汽本田提供）

90年代知名前驅運動性能車Honda Integra，自今年8月確認復活重返市場後備受各界期待，雖然美國市場仍舊會掛上Acura品牌販售，不過中國 市場專屬的Integra則繼續高掛Honda招牌，且從過往雙門設定，改為更帥且實用性較高的四門Coupe造型，重點還提供手排變速系統並搭配VTEC TURBO渦輪引擎。

Honda汽車在中國合資車廠之一的廣汽本田 ，日前揭露全新Integra多張廠圖。不難發現新Integra取自諸多全新第十一代Civic設計元素，但透過更銳利的頭燈、蜂巢式水箱護罩、更動感的保桿設計、4 Door Coupe車側線條與性能味濃郁的車尾造型之下，不僅營造濃烈的運動氣息，更讓Honda Integra蛻變重生。

廣汽本田型格不僅提供手排變速箱，同時搭配1.5L VTEC TURBO渦輪增壓引擎，將會有182hp、24.5kgm的動力輸出表現。（圖：廣汽本田提供） 中國版新Honda Integra透過更銳利的頭燈、蜂巢式水箱護罩、更動感的保桿設計、4 Door Coupe車側線條等，營造濃烈的運動氣息。（圖：廣汽本田提供）

廣汽本田也賦予新Honda Integra一個響亮的中文車名「型格」，「型」即帥氣、個性；「格」即格調、品位的命名寓意，再集合優美造型、個性前衛的設計下，期盼提供年輕買家夢寐以求的性能Dream Car。特別的是，為了彰顯廣汽本田型格獨特的魅力，亦同步公開兩種搶眼的熾熱黃、翡絢藍外觀新車色。

廣汽本田強調，手排變速系統一直是極致性能的象徵元素，能夠帶來人車合一的駕馭快感。因此，廣汽本田型格不僅會提供手排變速箱選項，同時搭配1.5L VTEC TURBO渦輪增壓引擎，將會有和東風本田思域240 TURBO（Honda Civic）相同的182hp、24.5kgm動力表現；詳細規格數據則要等到正式發表後才能確認。