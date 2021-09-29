抱歉了雙門車型 Acura真的要推Integra超酷五門斜背

Acura再次推出Integra車尾照片，為一輛五門斜背車款。摘自Acura

今年8月份在加州 Monterey Car Week上Acura除了發表NSXType S外，同時宣布停產15年之久的Integra也即將在明年春季回歸。原本大家預期Integra將會以前幾代的雙門Coupe車型樣式重出江湖，但Acura今日再度發布預告圖片，公告全新Integra將會是一輛五門斜背車款。

當時原廠也以空拍機排列出了Integra字樣和流線的車身造型。摘自Twitter：@kurtbradley

原本在Monterey Car Week上，Acura用無人機排列出新一代Integra的輪廓，那流線的外型，加上前幾代雙門車型的既定印象下，很自然的會認為新的Integra會以雙門形式現身。就在Acura發布Integra的車尾照時，一切都豁然開朗，Integra依然保持流線的車尾造型，只不過後面多了兩扇門，並採用連後檔風玻璃一起開啟的斜背造型。

第一代Acura Integra。摘自Acura

其實Integra也並不是沒有出過五門車的車型，早在1985年第一代以Quint Integra之名發表後，就有三門掀背、四門轎車、五門斜背總共三種車型。但到了第二代之後五門車型就再也沒出現過，甚至到了第四代也只推出雙門Coupe的車款(其實嚴格來講是三門斜背)。

全新一代Acura Integra全貌即將揭曉。 摘自Acura

此次Acura官方發布車尾照加上先前的頭燈預告照片，全新Integra應該會和Acura新一代旗艦運動轎車TLX的設計有許多共同之處。且更令本田 車迷興奮的是，Acura已經註冊了Integra Type S的車名，這也明確的表示出Integra也會加入如TLX Type S、NSX Type S的高性能車系陣容。