Nissan將在中國推小改款Kicks, Sylphy e-Power

小改款Nissan Kicks車頭比照國外設計，導入V-Motion 3.0設計語彙與更大的水箱護罩面積。動力維持現行1.5L自然進氣汽油引擎，平均油耗為17.9km/L。 圖／東風日產提供

Kicks可以說是近年來Nissan 全球戰略車款中相當成功的作品，不僅各市場銷售表現出色，去年在泰國 率先推出的小改款車型，更主打節能的e-Power增程動力系統，隨即還導入日本市場銷售。雖然中國 到今年才會跟進，但意外的是只有外觀造型將與國外市場同步，甚至連e-Power動力系統都不會採用。

即將到來的中國天津車展，東風日產汽車日前公布小改款NissanKicks的樣貌，車頭比照國外設計，導入V-Motion 3.0設計語彙與更大的水箱護罩面積，透過銳利的頭燈造型使小改款NissanKicks更年輕動感。動力則維持現行1.5L自然進氣汽油引擎，並可選擇五速手排或CVT無段變速系統，平均油耗為17.9km/L。

Nissan中國市場首款搭載e-Power動力的新車則為軒逸（Sylphy，即為台灣市場的Sentra），也將同步於天津車展上亮相。 圖／東風日產提供

此外，東風日產也預計在天津車展推出首款e-Power動力新車並搭載於軒逸（Sylphy）上，也就是台灣市場的Sentra房車。其實早在今年6月，中國媒體就率先披露Nissan Sylphy e-Power專利訊息，相比日本的Nissan Note／Serena、泰國Kicks以及歐洲Qashqai，東風日產則是選擇軒逸（Sylphy）作為中國首款e-Power新車。

Nissan Sylphy e-Power不僅能繳出超過24km/L的平均油耗成績，一桶油更能行駛超過1,000公里的續航里程。 圖／東風日產提供

東風日產趁著天津車展開幕前夕，公布Nissan Sylphy e-Power一系列的嚴苛測試廠照，只負責發電的燃油引擎排氣量為1.2L，並採用136hp馬力的電動馬達來負責驅動，再搭配1.5kWh電池容量，不僅能繳出超過24km/L的平均油耗成績，一桶油更能行駛超過1,000公里的續航里程，預計第四季起在中國開始販售。