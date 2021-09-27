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全球限量僅3台 BMW推出X7 Nishijin Edition特仕車

記者陳威任／綜合報導
BMW推出全球限量3台、日本限定的X7 Nishijin Edition特仕車。(圖：BMW提供)
BMW推出全球限量3台、日本限定的X7 Nishijin Edition特仕車。(圖：BMW提供)

全新的BMW X7是BMW品牌有史以來最大、最豪華的SUV，除了滿足一些熱愛大型豪華休旅車的買家外，BMW更推出不同風格的X7 Dark Shadow Edition特仕車，全球限量600輛更顯現出珍貴特性。但這還是不是最限量的X7，BMW日前推出日本限定販售的X7 Nishijin Edition，相當有特色的內裝鋪陳，僅限量3台絕對是市場上少見的搶手貨。

充滿特色的烤漆色澤會隨著陽光照射而轉變。(圖：BMW提供)
充滿特色的烤漆色澤會隨著陽光照射而轉變。(圖：BMW提供)

新車外觀採用了全新的塗裝，看起來主要視覺顏色為紫色，但可隨光線變化呈現出不同的色彩，新車還大量採用了鍍鉻裝飾件，搭配大尺寸多輻式的銀色輪圈，使整車極具豪華氣息。

BMW Individual象牙白色澤的Merino真皮搭配上日本國寶級織物「西...
BMW Individual象牙白色澤的Merino真皮搭配上日本國寶級織物「西陣織」Nishijin。(圖：BMW提供)

內裝部分更是汽車史上少見的配置，除了使用BMW Individual象牙白色澤的Merino真皮外，更大量採用1000年以上歷史的日本國寶級織物「西陣織」Nishijin，由日本工匠製作的「作品」，再交由德國工匠量身定制製汽車內裝。

車內除了有德系工藝外，更有濃濃日本職人工藝。(圖：BMW提供)
車內除了有德系工藝外，更有濃濃日本職人工藝。(圖：BMW提供)

儀表板和中控台飾板採用已延續300多年的拉箔技術製成。(圖：BMW提供)
儀表板和中控台飾板採用已延續300多年的拉箔技術製成。(圖：BMW提供)

儀表板和中控台飾板採用已延續300多年的拉箔技術製成。原本鋁箔是貼在日本紙上的，但這次是通過直接裝飾X7面板的特殊技術製成的。透過歷史悠久的日本樂藝工房負責，用「五色金重ね」技術創造，在表面上塗上金銀箔和顏料，然後重複五次拋光的過程。

除了充滿日本工藝精神的內裝設計外，X7 Nishijin Edition基於xDrive40d Pure Excellence車型，動力配備48V輕度混合動力技術的3.0升渦輪增壓柴油引擎，可產生340匹馬力，起價為1680萬日元(約15萬美元)。

X7 Nishijin Edition基於xDrive40d Pure Exce...
X7 Nishijin Edition基於xDrive40d Pure Excellence車型，動力配備48V輕度混合動力技術的3.0升渦輪增壓柴油引擎。(圖：BMW提供)

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