第3代Toyota Tundra油電皮卡登場 80.5kgm超強扭力

Toyota Tundra。（取材自Toyota）

在不斷的是出預告後，Toyota 終於在19日發表了全新第三代Tundra全尺寸皮卡，不僅在內裝給足了大螢幕與虛擬儀表，科技配備方面更是導入TSS 2.5和全新i-FORCE MAX油電混合的Hybrid動力，能夠爆發出437hp/80.5kg-m強勁動力，誓言再次襲捲皮卡需求龐大的美國 市場。

在全美國全尺寸皮卡的市場，無庸置疑的王者便是Ford F-150，而緊追其後的為 Chevrolet Silverado 1500和Ram 1500再來才有Toyota Tundra的份，即便如此Toyota Tundra還是有其忠誠的市場，去年在美國仍然賣出了109,203輛。

Toyota Tundra。（取材自Toyota）

但Toyota這次不甘屈於人後，以純粹美國設計的第三代Tundra捲土重來，利用方正的肌肉 線條、碩大的水箱護罩、科技化的前、後LED燈組，刻劃出新世代充滿力量的粗曠車身。在車身後方，更是換上了一個帶有鋁製橫梁的全新貨斗。其設計是由Tacoma使用的貨斗中汲取靈感，這樣的結構使貨斗重量更輕(較前一代減輕了20%)，並提供更好的防凹痕和防腐蝕保護。

Toyota Tundra。（取材自Toyota）

除此之外，貨斗還配備了照明燈120V電源插座。雖然不像F-150可當車載發電機這麼的強大，但是要為任何電動工具的電池充電卻是綽綽有餘。全新Tundra將提供Double Cab和CrewMax兩種車型。前者可以配備6.5或8.1英尺的貨斗，而後者提供5.5英尺的床和6.5英尺可供選擇。全新Tundra最大拖曳重量有12,000磅(約 5.4 噸)，和前代車型相比提升17.6%，最大載重也有1,940 磅(約880公斤)的水準，提升了約11%的載重能力。

全新Tundra最大拖曳重量有12,000磅（約 5.4 噸）。（取材自Toyota）

除了外觀更加現代化外，內裝的進步幅度更是有三級跳的升等感受，不僅在設計與材質用料的質感大幅提升，坐在皮卡的駕駛座上還能享受12.3吋的虛擬儀表板和14吋中央觸控螢幕(低階車型為8吋)，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，並且可以OTV方式線上更新系統。另外還配備環景系統，能夠檢視周圍環境與後方拖車勾的狀況。

內裝依舊維持方正的肌肉造型，但多了許多科技配備。（取材自Toyota）

全新Toyota Tundra配備12.3吋虛擬儀表板。（取材自Toyota）

Tundra配備俯視環景系統。（取材自Toyota）

全新Tundra底盤方面最大的不同是與Land Cruiser採用相同的平台，不僅整體車架的剛性有著大幅度的提升，也因為採用鋁合金的部件，使底盤重量也減輕許多。並且原本後懸吊由傳統葉片彈簧改為彈簧與避震器筒身分離的獨立多連桿系統，加上前方的雙A臂設定，大大提高了乘坐舒適性、直線穩定性、操控性和牽引能力，也能應對Off-Road的越野需求。

後懸吊由傳統葉片彈簧改為彈簧與避震器筒身分離的獨立多連桿系統。（取材自Toyota）

前懸吊是採用雙A臂形式，在操控性上也有所提升。（取材自Toyota）

動力方面，汽油車型配備了3.5升V6雙渦輪增壓引擎，可產生389hp馬力和66.1kg-m的扭力。這句V6引擎擁有鋁製缸體、水冷中冷器、全新氣缸蓋以及加強的水路結構，可實現最大的冷卻液流量和燃燒室強度。

但汽油車型並不是這次Tundra的改款重點，本次動力最大亮點則是Hybrid車型，其搭載名為i-Force Max的全新混合動力系統，以上述3.5升V6雙渦輪引擎為基礎，再加上一具電動馬達，其綜效最大馬力來到了437hp，最大扭力有80.5kg-m之譜。電動馬達由位於後排座椅下方的鎳金屬氫化物電池供電，在低速時也能讓Tundra利用純電行駛。兩種動力皆搭配10速自排變速箱。

3.5升V6雙渦輪增壓引擎可產生389hp/66.1kg-m的動力。（取材自Toyota）

安全配備部分，Tundra全車系都標配Toyota Safety Sense 2.5智慧駕駛輔助系統，包含了DRCC全速域雷達巡航控制系統、PCS預警式防護系統(附行人偵測)、LDA 車道偏移警示、LTA車道循跡輔助系統、AHB遠近光自動切換、BSM 盲點偵測以及RCTA後方來車警示等。

全新2022 Toyota Tundra 將提供六種車型SR、SR5、Limited、Platinum、1794 和TRD Pro，其中TRD Pro只有i-Force Max動力，其餘Limited、Platinum、1794車型則皆有兩款動力可做選擇。