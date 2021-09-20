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北極星也要出休旅車 Polestar 3將比Volvo XC90更高檔

記者黃俐嘉／綜合報導
Polestar Precept Concept。(取材自Polestar)
Polestar Precept Concept。(取材自Polestar)

在2017年發表了Polestar 1油電混合動力雙門跑轎跑，2019年日內瓦車展推出了品牌第一款純電動車Polestar 2後，北極星Polestar的第三款車目前已經敲定將於2022年上市，不過，Polestar 1、Polestar 2等兩款都在中國製造的北極星，在第三款Polestar 3中將出現不同於以往的安排。

全新Polestar 3預計將與大改款、第三代Volvo XC90共用同一組底盤平台，並且會一同在美國南卡羅來納州Charleston的工廠量產，意即Polestar 3與新世代Volvo XC90有著密切的關連，而第三款北極星也將是品牌現今前所未有的「純電休旅」！另外，Polestar執行長Thomas Ingenlath先前在受訪時曾表示，Polestar 3預計搭載比第三代Volvo XC90更獨特且強悍的動力配置，並且會因應各個市場的需求不同，進而提供單馬達或雙馬達的車型以供消費者選擇。

圖為Polestar 1。(取材自Polestar)
圖為Polestar 1。(取材自Polestar)

提到市場，Polestar原本計畫將在今年底前擴展至18個國家中販售，但其日前在2021慕尼黑車展中又表示北極星預計在2022年前增加到30個國家中開賣，包括香港、韓國與新加坡都已經確定會開設分公司。

此外，Polestar執行長Thomas Ingenlath還透露Polestar 3雖然是輛休旅，但未來量產後車內將只有「兩排」座椅，與一般認知的三排大型休旅不同，而其目的除了要與Volvo XC90有所區隔外，Polestar也打算為自家三號北極星提供一個更為豪華的座艙感，同時未來也可能因這輛純電休旅的問世，讓Polestar有機會達到年產十萬輛的規模。

採純電驅動的Polestar 2銷售對手鎖定Tesla Model 3。(圖:P...
採純電驅動的Polestar 2銷售對手鎖定Tesla Model 3。(圖:Polestar提供)

休旅 南卡羅來納州 新加坡

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