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這台警車不好惹 Mustang Mach-E在密西根州測試

記者陳威任／綜合報導
為了滿足對零排放警車的需求，福特已經提交了全電動野馬Mach-E，供密西根州警察測試。(圖:Ford提供)
為了滿足對零排放警車的需求，福特已經提交了全電動野馬Mach-E，供密西根州警察測試。(圖:Ford提供)

電動化的浪潮持續逼近，除了一般民眾用車外，公部門用車也跟著轉型，福特多年來和美國各地的警察部門有密切關聯，不少車款都廣泛用作警車。為了滿足對零排放警車的需求，福特已經提交了全電動野馬Mach-E，供密西根州警察測試。

警用野馬Mach-E塗有藍色警用制服，但因為只是測試用車，所以除了外觀車貼外，並有配備任何警用閃燈。日前福特也同樣為英國警察製造了Mustang Mach-E概念車進行試驗，與美國版相比，英國版概念車進行了更廣泛的修改，包括連接到12伏電池的燈條。

為了滿足對零排放警車的需求，福特已經提交了全電動野馬Mach-E，供密西根州警察...
為了滿足對零排放警車的需求，福特已經提交了全電動野馬Mach-E，供密西根州警察測試。(圖:Ford提供)

福特尚未發布 Mustang Mach-E 警察概念車的任何規格，但應該是採用高規格GT Performance Edition車型。憑藉全時四輪驅動和兩台電動馬達，擁有480匹馬力和87.7kg-m峰值扭力，GT性能版將在3.5秒內達到0-60 英里/小時加速，對於追擊犯人將有大幅提升，當然電動車的里程也是警察部門用車必須關心的，野馬Mach-E GT性能版的續航里程為260英里(418.4公里)。

Performance Edition的其他升級包括帶有紅色Brembo卡鉗的15吋前煞車、倍耐力夏季輪胎和MagneRide自適應減震器。隨著福特加強其電氣化戰略，我們可能會看到更多的警用電動汽車上街進行評估。

為了滿足對零排放警車的需求，福特已經提交了全電動野馬Mach-E，供密西根州警察...
為了滿足對零排放警車的需求，福特已經提交了全電動野馬Mach-E，供密西根州警察測試。(圖:Ford提供)

警察 概念車 美國

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