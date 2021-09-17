Nissan GT-R輾壓野馬和喜美 仍是社群媒體上最夯汽車

Nissan GT-R仍然是網路上討論度最高的車款。(取材自Nissan)

大家都知道，NissanGT-R R35自2007年發表以來，已經過了14個年頭，算得上是世界上產品周期最長的汽車 之一，即便現在還不斷推出新年式，但本質來說也已經是舊車款。但最近的一項研究表明，GT-R仍然是網路上討論度最高的汽車。

駕駛教育平台Zutobi最近做了一項研究調查，透過蒐集Twitter和 Instagram的提及次數以及Reddit上的發文數量，來統整各車款在社群網路上的討論度多寡，結果榜單上前三名分別是NissanGT-R、FordMustang和Honda Civic。

Zutobi的分析顯示，GT-R一周內在1萬1771條推文中被提及，並在Reddit 上的1萬5900個貼文中被提及，使其成為Reddit平台上討論度第二多的汽車。同時GT-R在Instagram還擁有約900萬個的hashtag標籤。

相比之下，FordMustang福特野馬在Twitter上每周有8293次提及，在 Reddit上有5780則貼文和1400萬個Instagram標籤。第三名的汽車是HondaCivic，每周在Twitter上被提及8627次，在Instagram上有770萬個標籤，以及1萬2700篇Reddit貼文。

該研究數據還列出了網路上最受關注的25款汽車。排在第四位，僅次於HondaCivic的是Land Rover Range Rover，其次是Tesla Model S、Mazda 3、Porsche 911、Audi R8、Toyota Corolla、Toyota Supra、Subaru WRX、Tesla Model 3、Jeep Wrangler、Volkswagen Golf、Fiat 500、Mercedes-AMG GT、Toyota Camry、Dodge Charger、Chevrolet Camaro、Lamborghini Aventador、Jeep Cherokee、Honda NSX、Audi RS6、Chevrolet Corvette和Subaru Forester。

Ford Mustang討論度位居第二。(取材自Ford)

在汽車品牌方面，Ford以每周19萬2416次 Twitter提及、3310萬個 Instagram標籤和23萬6000個Reddit貼文位居榜首。緊隨其後的是BMW，每周有11萬8329次 Twitter提及、5990 萬條Instagram標籤和7萬5200篇 Reddit貼文，而Honda則有15萬5229次Twitter提及、4510萬條Instagram 標籤和8萬1000篇 Reddit貼文排名第三。