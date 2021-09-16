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韓國總統也買了 「現代小精靈」預購首日接單1.9萬張

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Hyundai Casper預購首日收穫18,940張的訂單，使其成為現代汽車集團歷史上單日預售量第六高的新車。摘自Hyundai
全新Hyundai Casper預購首日收穫18,940張的訂單，使其成為現代汽車集團歷史上單日預售量第六高的新車。摘自Hyundai

預計在9月29日正式上市的現代小精靈、全新輕型跨界休旅HyundaiCasper，在14日開放「早鳥預訂」的線上預購後，首日便收穫了多達18,940張的訂單，擊敗在2019年11月展開預售第一天接單17,294輛，素有「國民房車」之稱的第六代小改款Hyundai Grandeur，成為Hyundai內燃機車款歷史中的最高紀錄！

Hyundai Casper是品牌在1997年推出Hyundai Atos後，時...
Hyundai Casper是品牌在1997年推出Hyundai Atos後，時隔24年後再度推出全新輕型跨界SUV。摘自Hyundai

若是看整個Hyundai Motor Group現代汽車集團，HyundaiCasper預購首日的接單量已排名第六位，前五名分別是Hyundai IONIQ 5 (23,760輛)、第四代Kia Carnival (23,006輛)、第三代Genesis G80 (22,012輛)、Kia EV6 (21,016輛)、第四代Kia Sorento (18,941輛)，要將全新HyundaiCasper稱之為新的人氣王幾乎可說是毫無疑問。

全新Hyundai Casper小車立大功！預購首日接單量創下品牌內燃機車款的歷...
全新Hyundai Casper小車立大功！預購首日接單量創下品牌內燃機車款的歷史紀錄。摘自Hyundai

Hyundai對於Casper火爆的人氣表示，這輛輕型跨界SUV能在預售首日就有著如此傲人的表現，多虧於Casper身兼經濟性、設計、安全、空間等特性，且首次透過D2C的銷售方式也提升了車款購買的便利性，種種原因加成之下讓Casper的熱度直接爆棚。

Hyundai Casper所有座椅都可直接折疊。摘自Hyundai
Hyundai Casper所有座椅都可直接折疊。摘自Hyundai

原廠分析HyundaiCasper展現了青春活力的形象、車內空間利用的靈活性、以駕駛為導向的配置等特點，都是吸引消費者購買的主因，再加上齊全的主動式安全配備，如搭載FCA前方碰撞預警系統 (含車輛、行人、單車騎士偵測)、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統等，讓對於輕型車安全性有所疑慮的人也出現了願意嘗試看看的潛在購買心理，所以即便將全部選配項目都加上去後的價格超過了2,000萬韓元 (約1.83萬美元)，突破了韓國市場輕型車從未超越的門檻，預售首日近1.9萬張的接單情況仍相當出色。

就連韓國總統文在寅也親自上網購買了一輛全新Hyundai Casper。摘自GG...
就連韓國總統文在寅也親自上網購買了一輛全新Hyundai Casper。摘自GGM

採線上購買的全新Hyundai Casper，在開放預售首日時還一度造成網頁癱瘓，而這輛代表著Hyundai Atos停產後、相隔19年再度出現的全新輕型跨界SUV，就連韓國總統文在寅也透過網路購買了一輛，青瓦台對此表示，文在寅總統所下訂的Casper將用於卸任後的個人車輛使用。另外，全新Hyundai Casper將交由現代汽車集團入股19%、與光州廣域市合資的GGM光州全球汽車公司 (광주글로벌모터스) 負責生產作業，預訂到今年底前會量產1.2萬台，明年則預訂生產7萬輛，預計之後再增加至10萬輛的規模，以達成年產20萬輛的目標。

全新Hyundai Casper將交由現代汽車集團入股19%、與光州廣域市合資的...
全新Hyundai Casper將交由現代汽車集團入股19%、與光州廣域市合資的GGM光州全球汽車公司 (광주글로벌모터스) 負責生產作業。摘自GGM

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