領先特斯拉 亞馬遜出資Rivian 全球最早讓電動皮卡上市

新創事業Rivian首輛電動皮卡組裝出廠，使該公司成為全球第一家讓電動皮卡進入消費者市場的公司。（取材自推特／@RJScaringe）

電商巨擘亞馬遜（Amazon）出資的新創事業Rivian周二宣布， 首輛電動皮卡已組裝出廠，這使得Rivian成為全球第一家讓電動皮卡進入消費者市場的公司，領先特斯拉 、通用汽車 和其他競爭對手。

Rivian創辦人兼執行長Robert Joseph Scaringe在推特發文說：「經過幾個月的試產，今早，我們第一輛可交貨給顧客的皮卡在（伊利諾州）諾默爾廠駛離生產線。」他還附上Rivian的R1T電動皮卡照片。

根據Rivian發言人，該公司已取得包括國家公路交通安全管理局（NHTSA）在內美國 多個主管機關的核准，其電動皮卡在全美50州都可以銷售。但她謝拒討論Rivian的加速生產計畫，包括周二生產了多少輛卡車，以及哪些客戶會第一批收到這些皮卡。

今年8月，Rivian說已秘密遞交文件，向監管機關申請初次上市。路透引述兩名消息來源報導，該公司初次上市尋求的估值在700億到800億美元間。

在Rivian之後，通用汽車預計今年秋天也能生產GMC悍馬電動皮卡，接下來可能要等明年，包括電動車新創事業Lordstown Motors、福特汽車和特斯拉，後者最近已將其Cybertruck的交車時間從今年推遲至明年年底。