房車版的Fabia？全新ŠKODA Slavia偽裝車首度現身

房車版的Fabia，全新ŠKODA Slavia偽裝車首度捕獲。(取材自Carscoops)

來自捷克的車廠ŠKODA近年來的成長有目共睹，儘管今年全球車壇碰上了車用晶片短缺問題，但ŠKODA仍將持續挑戰年銷百萬輛的紀錄，並且在今年已經推出小改款「棕熊」Kodiaq、Octavia Sportline以及全新第四代Fabia，近期又在捷克街頭上出現了輛從沒看過的四門房車。

第四代ŠKODA Fabia。(取材自ŠKODA)

根據外媒的報導指出，這輛全身偽裝貼滿滿的神祕房車預期未來車名將是「Slavia」，這個名字首度出現在1985年品牌的草創時期，當時是用來命名在自家的自行車品牌上，直至去年ŠKODA與技職學校學生合作開發的「ŠKODA Slavia Concept」才又再次出現Slavia之名，當時這輛概念車 是學生們以Scala為建構基礎，將其改造成一輛只有兩人座的酷炫敞篷跑車，內裝的配置則仍與五門掀背Scala相差無幾。

ŠKODA Slavia Concept是輛雙人座的敞篷跑車。(取材自ŠKODA)

不過，目前現身在街頭上趴趴走測試中的全新ŠKODA Slavia，並非維持概念車又帥又拉風的敞篷造型，而是房車版的Fabia，且Slavia亦會與大改款Fabia一樣，皆建構在VAG集團的MQB A0模組化底盤平台上。另外，類似這種一個車型既有掀背車也有房車的概念，其實2017年的Volkswagen Polo已先示範過了，福斯當時在巴西市場推出專屬的Polo四門房車版本Volkswagen Virtus。

Volkswagen Virtus。(取材自Volkswagen)

此外，這回被捕獲的到偽裝車其實是右駕版本，大膽推測是ŠKODA為印度 市場所開發的小型房車，再加上原廠今年上半年在印度發表了專屬小休旅 Kushaq後，已看出ŠKODA極力開發新興市場的企圖心。不過，全新ŠKODA Slavia除了前進印度市場外，包括中國與俄羅斯等擁有「Rapid」的市場預期也都會獲得這輛新房車，算是作為取代現行Rapid的最新作品。至於其餘海外市場的部分，也有一說表示ŠKODA考慮將Slavia打造成全球戰略小房車。

全新ŠKODA Slavia未來將率先進攻印度市場。(取材自Carscoops)

動力部分，全新ŠKODA Slavia預計搭載最大馬力可輸出94hp、108hp的1.0升TSI渦輪增壓三缸引擎，搭配五速自排、六速手排或選配七速DSG雙離合器變速箱，高階車型預計搭載1.5升TSI EVO四缸汽油渦輪引擎，搭配七速DSG雙離合器變速箱，最大馬力可輸出148hp/25.5kgm。另外，全新ŠKODA Slavia計畫將於今年底前正式發表。