「全面電動」新未來 賓士一次發表多款電動車

賓士汽車於2021 IAA 向全球宣布將在2025年推出三個全新的純電車型架構（MB.EA, AMG.EA, VAN.EA）並計畫將達成混合動力和純電動力車型的銷售佔比50％的目標。 (圖:Mercedes-Benz提供)

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）於2021德國車展（IAA MOBILITY）釋出眾多旗下子品牌電動車 資訊，包含：豪華電動休旅代表EQB、承襲EQS豪華電動轎車血脈的EQE、強調性能的Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+；以及兩台概念車 ，分別為極致之作Mercedes-Maybach EQS SUV 概念車及越野性能強悍的G-Class首度電動化為EQG概念車。

於2021 IAA賓士也釋出眾多旗下子品牌電動車資訊，包含EQB、EQE、Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+以及Mercedes-Maybach EQS SUV概念車、EQG概念車。 (圖:Mercedes-Benz提供)

從Mercedes-Benz、Mercedes-AMG到Mercedes-Maybach，甚至是G-Class，Mercedes-Benz旗下各子品牌和產品線均持續邁向電動化，顯示賓士汽車不只是「電動優先（Lead in Electric）」的品牌主張，更是「全面電動（Electric-only）」的未來。

主打多變使用的Mercedes-Benz EQB車款，以前衛且極具EQ特色的車頭設計現身，經典賓士黑色格柵搭配LOGO星形閃爍，讓人不關注它都很難。其應用GLB的長軸距（2,829mm），一次推出五人座及七人座，入車內空間舒適寬敞，第二排座椅依舊可前後調整14公分，搭配最大行李廂容量1,710公升，打造出多變車室設計，其400公里的續航力，能滿足消費者日常外出的多種需求。

Mercedes-Benz EQB一次推出五人座及七人座，入車內空間舒適寬敞，打造多變車室設計。400公里的續航力，能滿足消費者日常外出的多種需求。 (圖:Mercedes-Benz提供)

Mercedes-Benz EQE獨樹一幟的外觀設計，車身線條緊湊，進入車室空間更顯寬敞，中控台是醒目的MBUX Hyperscreen，搭載智慧駕駛輔助系統和後軸轉向功能讓駕駛享有高度安全。最重要的是，充電15分鐘就能夠有250公里的續航力，充滿電更可駕駛660公里，出色的續航力以及舒適的駕駛體驗，都證明了全新EQE的獨特魅力。

Mercedes-AMG提供的性能體驗總是令人熱血沸騰，AMG加上電動車技術的EQS更令人期待。本次車展亮相的Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+搭配AMG Dynamic Plus即可升級至560kW，最高可有761hp和1020Nm的扭力，零百加速只要3.4秒；基本款搭配484Kw的輸出功率。體驗熱血性能的同時，音響系統經過特殊調教，營造出AMG澎湃的音場氛圍，搭配外觀上直瀑式的水箱護罩、輪圈、後擾流板，期待這台內外兼具的EQS將搶攻電動車領域的性能豪車版圖。

Mercedes-Benz EQE獨樹一幟的外觀設計，車身線條緊湊，進入車室空間更顯寬敞。最重要的是，充電15分鐘就能夠有250公里的續航力，充滿電更可駕駛660公里。 (圖:Mercedes-Benz提供)

百年以來，Maybach一直是極致豪華品牌的代名詞，而Mercedes-Maybach將再樹立極致豪華的全新標竿，打造百年品牌首款電動之作Mercedes-Maybach EQS SUV概念車。外觀延續MAYBACH的獨有特徵—經典雙色車色、MAYBACH廠徽和全新設計的水箱護罩，再搭配24吋MAYBACH 專屬輪圈，每一處都是MAYBACH獨具特色的標誌。

Mercedes-Maybach EQS SUV內裝各處細節也極具巧思，除了有MAYBACH專屬顯示介面的Hyperscreen、全新的門板設計，白色鋼琴烤漆飾板和深藍色交錯設計，客製化座艙設計，營造陸上遊艇般的雅致氛圍，而後排的頭等艙座椅更提供寬敞的休憩和工作空間，此款純電豪華SUV將於2023年海外市場上市。

Mercedes-Benz旗下的傳奇車款G-Class在這次也迎來了全新變化，將無可匹敵的越野性能，結合電動化的先進豪華元素，成為EQG概念車。外觀延續G-Class豪華越野車經典的方正線條，水箱護罩換上EQ家族的設計，車側以白色LED燈條點綴，尾門的備胎則調整為方形的置物箱。

車迷關心的性能，Mercedes-Benz EQG Concept以四個車輪各搭載一具電動馬達獨立控制，前軸採用獨立懸吊，後軸則採用剛性軸，配合2速變速箱，無論是公路還是越野，均可發揮典型的G性能，即使是純電驅動，依然保有完整G-Class越野駕駛感受，成為一台無須妥協的豪華越野電動車。