致敬BMW Isetta 超萌Microlino 2.0電動城市小車量產

Microlino 2.0。 摘自Micro

Microlino 2.0是一款以BMW Isetta為設計靈感的電動城市車，在IAA 慕尼黑車展上以最終量產形式發表，計劃於2021年底前開始生產。該車型將提供Urban、Dolce和Competizione三個版本，且將會有三種電池容量可選擇。

Microlino 2.0。 摘自Micro

瑞士公司Micro生產諸如腳踏車和小型電動車 等城市車輛，原先於2016年首次推出Microlino，初步計劃於2018年上市。但經過一段時間的延遲後，經過大量改造的Microlino 2.0於2020年推出，配備全新的汽車 級一體式底盤（而不是之前的管狀車架）。

Micro創始人Wim Oubter 表示：經過幾年的發展和比想像中更多的挑戰後，我們非常自豪地發表這款電動城市小車Microlino的量產版本。

Microlino 2.0。 摘自Micro

量產版的Microlino 2.0，在設計上保留了早期原型車的所有概念。這輛車造型看起來十分可愛，通過外部的LED燈條、安裝在側後視鏡上的圓形大燈以及緊湊車身上的光滑表面，Microlino 2.0將過往BMW Isetta的元素進行了現代化改造。標誌性的前門也不再有車門把手，是通過按鈕的方式開啟，同時具有電吸門配備。

Microlino 2.0車頭面板上裝配LED燈條。 摘自Micro Microlino 2.0的大燈裝配在後照鏡上。 摘自Micro Microlino 2.0尾燈也是採用LED燈條。 摘自Micro

雖然Microlino 2.0車身小，但車室內有2人座的座椅和230公升的置物空間。重新設計的內裝配備了固定式方向機柱（而不是與車門相連）、符合人體工程學設計的座椅，以及數位儀表板和中央觸控螢幕，主要用於控制車輛的主要功能。還有一個拿來關門的鋁製門把。

Microlino 2.0雖然車身小但能夠坐得下兩個人。 摘自Micro 車室內部具有數位儀表板和中央觸控螢幕。 摘自Micro Microlino 2.0也搭載虛擬儀表板。 摘自Micro

Micro原廠宣布了 Microlino入門級Urban車型具有聖托里尼白或阿姆斯特丹橙車色，且可配備黑色車頂。車室內則有搭配黑色或灰色調的織布內裝。

Microlino入門級Urban車型具有聖托里尼白或阿姆斯特丹橙車色。 摘自Micro

中階款Dolce車型在外觀上多了鍍鉻妝點，並在車色選擇中添加了巴黎薄荷綠、米蘭紅和蘇黎世藍的色調，這一次與白色車頂搭配。它還在車頭和車尾添加了漂亮的Infinity LED燈條，與頭燈/尾燈相得益彰。內裝則使用織物或純素皮革材質。另外，折疊式天窗在Urban車型中是選配，而Dolce和Competizione車型則是標準配置。

旗艦Competizione車型則使用消光色系，有高譚灰、倫敦綠和杜林銀，配上光滑的黑色車頂形成鮮明對比。

中階款Dolce車型多了鍍鉻妝點，車色為巴黎薄荷綠、米蘭紅和蘇黎世藍。 摘自Micro Microlino 2.0。 摘自Micro 旗艦Competizione車型則使用消光色系，有高譚灰、倫敦綠和杜林銀。 摘自Micro

Microlino 2.0這次採用的一體式結構明顯的提高了車身剛性，提供了更高的安全性，懸吊前後都採麥花臣獨立懸吊，也大大的改善駕駛體驗。

Microlino 2.0的純電動力系統產生25hp馬力和12kg-m的扭力，由於車身重量極輕（不包括電池為435公斤），0-50km/h加速可在5秒內完成，極速則為90km/h。

Microlino 2.0。 摘自Micro

然而其搭載的電池容量具有6 kWh、10.5 kWh和14 kWh三種規格，分別提供 95公里、175公里和230 公里的續航里程。充電時間依電池容量不同需要3-4個小時不等。

儘管開發和生產成本較高，Microlino 2.0的定價仍然壓在12,500 歐元(約1.45萬美元)。原廠表示，預計將今年內於義大利 杜林的工廠開始生產，年產估計約為7,500 輛。