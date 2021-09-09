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三排座純電休旅確認開發 全新Hyundai IONIQ 7首曝光

記者黃俐嘉／綜合報導
現身在慕尼黑車展中的Hyundai IONIQ 5 Robotaxi與預覽未來IONIQ 6的Prophecy Concept。(取材自摘自Hyundai)
現身在慕尼黑車展中的Hyundai IONIQ 5 Robotaxi與預覽未來IONIQ 6的Prophecy Concept。(取材自摘自Hyundai)

在目前熱烈舉行的2021 IAA Motor Show慕尼黑車展中，韓系車商Hyundai也帶來了歐規版IONIQ 5、預覽未來IONIQ 6的Prophecy Concept，以及具備Level 4自動駕駛技術的IONIQ 5 Robotaxis，不僅展現了品牌發展電動車決心，對於日後社會的移動需求解決方案亦有創新的想法，但除此之外，Hyundai在宣布碳中和計畫中的影片內還出現了一輛驚喜的車款。

品牌首款建構在E-GMP底盤的純電動車Hyundai IONIQ 5。(取材自摘...
品牌首款建構在E-GMP底盤的純電動車Hyundai IONIQ 5。(取材自摘自Hyundai)

宣布要在2045年達到碳中和的Hyundai，同時也表示歐洲地區的Hyundai在2035年後都不再販售內燃機車款，取而代之的是BEV純電動車或是FCEV氫燃料車，而這兩種類型的綠能車也計畫要在2040年時達到品牌全球總銷量的80%，代表著Hyundai必須要在未來幾年內推出各種大小不同的電動車才有機會完成目標，另外，先前也表示日後所有新電動車都將搭載Hyundai-Kia集團全新的E-GMP全球電動車模組化底平台，今年二月底亮相的Hyundai IONIQ 5就是其中之一。

在原廠的碳中和計畫宣傳影片中，除了出現IONIQ 5與象徵未來量產版IONIQ 6的Prophecy Concept外，還出現了一輛龐大身影，看來就像是款純電休旅，而Hyundai也不諱言的在自家Twitter上表示，這輛神秘大個子就是全新IONIQ Large SUV，應該就是先前所透露的「IONIQ 7」，並預計將在2024年正式登場！

Hyundai宣布自2035年起於歐洲市場將不再販售內燃機車款。(取材自摘自Hy...
Hyundai宣布自2035年起於歐洲市場將不再販售內燃機車款。(取材自摘自Hyundai)

雖然影片只是一閃而過，但這輛幾乎是代表著全新Hyundai IONIQ 7的概念車有著相當平順的車頭，車頭上還裝載了平行LED頭燈與兩側垂直的LED燈組，簡潔俐落的造型再搭配相當流線的車側，在視覺感受上非常前衛，尤其是腳踩著造型獨特的鋁圈，估計未來量產後應該會先使用普遍常見的鋁圈造型。

另外，儘管Hyundai尚未公布相關規格，但全新Hyundai IONIQ 7除了將建構於E-GMP底盤平台外，車內也會配置來自SK Innovation的100kWh大容量鋰電池組 (使用於Kona Electric的電池供應商為LG Chem樂金化學)，最大續航距離估計可達到483公里，此外，全新Hyundai IONIQ 7預計將會提供三排、六人或七人座兩種車型設定，並同樣採取雙馬達的後輪驅動設定，最大馬力預計可輸出308hp。

Hyundai 電動車 綠能

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