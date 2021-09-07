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吉利汽車入股Smart後 首款車型 Smart Concept #1 亮相

記者趙駿宏／綜合報導
摘自Smart
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在吉利汽車正式入股Smart汽車50%的股權後，Smart正式脫離Daimler公司全資的掌控，變成由中國吉利控股和德國Daimler公司共同經營。在本次IAA慕尼黑車展上，Smart便推出兩家公司合資後的首款概念車型Smart Concept #1。

摘自Smart
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Smart Concept #1不僅是以SUV的形式呈現，更是Smart品牌重生的關鍵產品。是自 Smart 於 2019 年宣布放棄ICE內燃機以來發布的第一款全新電動車，而原廠宣稱Concept #1的外型已經接近量產車型。

Concept #1由吉利汽車在中國做工程研發的工作，而設計方面則是由Mercedes負責，Mercedes也為Concept #1創造了全新的設計語彙。

摘自Smart
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這款小型電動SUV長4,290mm、寬1,910mm、高1,698mm，雖然比 Mercedes自己的EQA小型跨界SUV更短，但相對的寬度和高度都有增加。但這兩輛車是毫無關連性的。因為Concept #1會使用吉利開發的平台構建，該平台未來也有可能使用在Volvo上。

摘自Smart
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在外觀造型上，簡潔的設計風格的Concept #1具有狹窄的頭燈組、圓潤的車頭和會發光的水箱護罩。而從車頭開始，燈光效果會隨著音樂從車輛側面順勢移動到後下保桿的擴散器。C柱採用了相當熟悉的分離式設計，營造懸浮車頂的視覺效果。車門部分則使用概念車上時常見到的對開型式，然而這項設計在量產車上搭載的機率可說是微乎其微。

摘自Smart
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Smart表示，儘管車身尺寸緊湊，但內部空間卻是Concept #1的強項，因為電動車的緣故，加上2,750mm的軸距，四個21吋車輪能夠放在車身的最角落，進而讓空間最大化。雖然展示車是四人座，但量產車將有五座的空間設定。

摘自Smart
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車室重點則是融合儀表板功能的12.8吋漂浮式中控螢幕，這樣單螢幕的設計，有點類似Tesla Model 3的內裝配置，並採用全尺寸天窗設計，同時配備了Beats音響系統。

摘自Smart
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雖然Smart尚未透露這款車EV動力系統的任何技術細節，但搭載吉利汽車全新開發的EV平台，已經確定的是支援快速充電和無線更新技術，以及下一代信息娛樂系統。Smart原廠還表示，量產版將會達到「最高水平的動態表現」。

摘自Smart
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這款中國製造的Concept #1量產車型預計將於明年在當地上市銷售，隨後便將在歐洲上市。

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