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預覽G-Class電動化 Mercedes-Benz EQG純電概念車發表

記者趙駿宏／綜合報導
Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Mercedes）
Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Mercedes）

Mercedes-Benz在2021年IAA慕尼黑車展上正式推出了EQG Concept概念車，這是即將推出的純電動G-Class預覽車型。Mercedes的目標是保留G-Class的硬派特質，同時通過零排放動力系統，將代表越野的G-Class帶入電動時代。

Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Merced...
Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Mercedes）

雖說是概念車，但EQG Concept看起來非常接近量產車的樣貌，因為它保留了第二代G-Class (W463) 的大部分車身鈑件，同時融入了EQ純電家族的設計元素，如發光的全覆式水箱罩和雙色調車身等等。該EQG Concept還配備了安裝在車頂上的LED燈條、發光的側護板、設計十分獨特的22吋輪圈、更具空氣動力學特性的保險桿，以及將原本備胎的位置更改為一個以壁掛式充電箱設計元素打造的儲物背包。

Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Merced...
Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Mercedes）

Mercedes-Benz EQG Concept概念車。 （取材自Merced...
Mercedes-Benz EQG Concept概念車。 （取材自Mercedes）

儘管是純電動車，但EQG依然是基於G-Class的梯形結構底盤打造，將電池放置到車架中以降低重心，前軸為獨立雙A臂懸吊，後軸為固定式五拖曳臂設計。這意味著EQG保留了原本內燃機動力G-Class的越野能力。

Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Merced...
Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Mercedes）

Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Merced...
Mercedes-Benz EQG Concept概念車 。（取材自Mercedes）

由於EQG仍在開發中，Mercedes沒有提供有關純電動力系統的相關細節。不過卻透露EQG將配備四個獨立可控的電動馬達，「可提供巨大的牽引力和可控性」，動力有可能會比現行內燃機G63還要強大。

Mercedes-Benz EQG Concept概念車。 （取材自Merced...
Mercedes-Benz EQG Concept概念車。 （取材自Mercedes）

由於電動馬達的即時扭力輸出和可換檔的2速變速箱，Mercedes表示，EQG 「在合適的地面上具有高達100%的爬坡能力」，就像其傳統內燃機兄弟G-Class一樣。

Mercedes-Benz EQG Concept概念車 （取材自Mercede...
Mercedes-Benz EQG Concept概念車 （取材自Mercedes）

最後，Mercedes原廠並沒有公布EQG量產版發表的具體時程。只表示在開發的最後階段，將把EQC拉到奧地利格拉茲，高達1445公尺的Schöckl山上進行一次苛刻的試駕，證明純電EQG的能耐。

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