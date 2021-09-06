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更輕更快更限量 Lexus將推2022年式RC F富士賽道限定版

記者陳威任／綜合報導
Lexus 2022年式RC F Fuji Speedway限定車型。 （圖：LEXUS提供）
Lexus 2022年式RC F Fuji Speedway限定車型。 （圖：LEXUS提供）

LEXUS RC F向來就是品牌的性能擔當，過去也曾經推出過RC F Fuji Speedway富士賽道限定版，是以測試它的日本著名富士賽道來命名，去年僅生產了限量60輛。如果去年不幸錯過了，今年這款特別版跑車將在2022年式車型再次回歸。這個版本更稀有，因為只限量50台，除了運用大量碳纖維外，更搭載5.0升V8自然進氣引擎。

與去年的車型一樣，2022年式的Lexus RC F Fuji Speedway新增了碳纖維引擎蓋和後擾流板以減輕重量。其他專注於賽道的改進包括Brembo碳纖維陶瓷卡鉗和鈦合金排氣系統。Fuji Speedway Edition僅提供精美的全新Electric Surge Blue烤漆。

採用碳纖維尾翼藉此強化空氣力學並減輕重量。 （圖：LEXUS提供）
採用碳纖維尾翼藉此強化空氣力學並減輕重量。 （圖：LEXUS提供）

鈦合金排氣系統。 （圖：LEXUS提供）
鈦合金排氣系統。 （圖：LEXUS提供）

在引擎蓋下，常規RC F和RC F Fuji Speedway均搭載5.0升V8自然進氣引擎，可產生最大馬力472ps/7100rpm、最大扭力54.6kgm，是目前為止品牌最強大的V8動力，而且在環保法規日漸嚴格下，更可能式品牌最後的V8引擎。底盤則更換了新的主動式電子運動懸吊，可根據不同駕駛模式自動調整懸吊軟硬高低。

Lexus 2022年式RC F Fuji Speedway限定車型搭載末代V8...
Lexus 2022年式RC F Fuji Speedway限定車型搭載末代V8自然進氣引擎。 （圖：LEXUS提供）

所有 2022年式LEXUS RC F車型還採用重新設計的19吋輪圈，並採用米其林 Pilot Sport 4 S配胎，前輪尺寸為255/35ZR19，後輪尺寸為275/35ZR19。通過上述升級，車重較輕的Lexus RC F Fuji Speedway將在 3.96 秒內從 0-60 英里/小時衝刺，而標準RC F為4.2 秒。

Lexus 2022年式RC F Fuji Speedway限定車型。 （圖：L...
Lexus 2022年式RC F Fuji Speedway限定車型。 （圖：LEXUS提供）

美國，2022年式的Lexus RC F 和RC F Fuji Speedway將於本月晚些時候上市銷售，但定價細節尚未公布。作為參考，2021年RC F起價為65875美元，2021 年RC F Fuji Speedway售價高達97200美元。

Lexus將推2022年式RC F Fuji Speedway限定車型，限量僅5...
Lexus將推2022年式RC F Fuji Speedway限定車型，限量僅50台。 （圖：LEXUS提供）

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