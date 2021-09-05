新車愈來愈貴 歐洲C級距車款平均價格上漲63%

歐洲新車同樣呈現上漲趨勢。(取材自Carscoops.com)

近年來隨著製造成本增加、環保法規限制及主動安全科技的增加，新車價格越來越高。德國 網站Automobilwoche的一份報告顯示，從2002年到 2020年，歐洲C級距車型的平均標價上漲了整整63%，而B級距車型也比同期上漲了59%。

根據數據，C級掀背車（Ford Focus、Opel Astra、Peugeot 308、Renault Megane、Toyota Corolla及Volkswagen Golf等），平均掛牌價格已從2002年的1萬8400歐元上漲至2020年的近3萬歐元，增長了63%。如果我們排除電動汽車 ，同期內燃機汽車的價格仍然增長了53%。

儘管增幅相當可觀，但並未考慮通貨膨脹 。如果使用通貨膨脹計算器，我們發現2002年的1萬8400歐元相當於 2020年的大約2萬4756歐元。儘管如此，C級距汽車的平均價格仍上漲了21%，這可歸因於多種因素。

在第四代Ford Focus正式於歐洲上市後，ST-Line車型的占比也同樣居高不下。 (取材自Ford)

現代車輛的開發成本比20年前要高。汽車製造商正在努力通過創造汙染更少的引擎和增加電氣化來遵守嚴格的排放法規。另外包含現今車款都會配備的娛樂通訊系統和ADAS系統所需的軟體和硬體，包括大量傳感器和攝影鏡頭等，就會明白為什麼新車價格會持續上漲。

另一個重要因素是，與過去相比，人們更傾向於購買每一款車更昂貴的車型。如果以福斯的Golf為例，它的平均價格在2002-2010年間上漲了22%，在2010-2020年間上漲了37%。在這裡，我們必須考慮銷售相當不錯的輕度混合動力和插電式混合動力版本的車型，另外包含高R-Line和GTI、GTE、Clubsport及R車型等，都會因此提高平均掛牌價格。

Co-Pilot360近年逐漸影響各品牌補強ADAS系統。(圖:Ford提供)

對於B級距小車而言，價格也以類似的方式上漲。總體而言，包括VW Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa、Toyota Yaris及Renault Clio等地價格，也從2002年的平均價格1萬3000歐元上漲到2020年的平均價格2萬1000歐元，上漲了59%。例如對於廣受歡迎的VW Polo，其在德國的平均價格在 2002-2010 年間上漲了18%，在2010-2020年間上漲了35%。

鑑於幾年後內燃機汽車將逐步淘汰，我們預計汽車平均價格的上漲將持續一段時間。根據最近的預測，由於規模經濟和電池成本的預期降低，純電車款最快在2027年將比歐洲的內燃機動力汽車便宜。