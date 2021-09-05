我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

新車愈來愈貴 歐洲C級距車款平均價格上漲63%

記者陳威任／綜合報導
歐洲新車同樣呈現上漲趨勢。(取材自Carscoops.com)
歐洲新車同樣呈現上漲趨勢。(取材自Carscoops.com)

近年來隨著製造成本增加、環保法規限制及主動安全科技的增加，新車價格越來越高。德國網站Automobilwoche的一份報告顯示，從2002年到 2020年，歐洲C級距車型的平均標價上漲了整整63%，而B級距車型也比同期上漲了59%。

根據數據，C級掀背車（Ford Focus、Opel Astra、Peugeot 308、Renault Megane、Toyota Corolla及Volkswagen Golf等），平均掛牌價格已從2002年的1萬8400歐元上漲至2020年的近3萬歐元，增長了63%。如果我們排除電動汽車，同期內燃機汽車的價格仍然增長了53%。

儘管增幅相當可觀，但並未考慮通貨膨脹。如果使用通貨膨脹計算器，我們發現2002年的1萬8400歐元相當於 2020年的大約2萬4756歐元。儘管如此，C級距汽車的平均價格仍上漲了21%，這可歸因於多種因素。

在第四代Ford Focus正式於歐洲上市後，ST-Line車型的占比也同樣居高...
在第四代Ford Focus正式於歐洲上市後，ST-Line車型的占比也同樣居高不下。 (取材自Ford)

現代車輛的開發成本比20年前要高。汽車製造商正在努力通過創造汙染更少的引擎和增加電氣化來遵守嚴格的排放法規。另外包含現今車款都會配備的娛樂通訊系統和ADAS系統所需的軟體和硬體，包括大量傳感器和攝影鏡頭等，就會明白為什麼新車價格會持續上漲。

另一個重要因素是，與過去相比，人們更傾向於購買每一款車更昂貴的車型。如果以福斯的Golf為例，它的平均價格在2002-2010年間上漲了22%，在2010-2020年間上漲了37%。在這裡，我們必須考慮銷售相當不錯的輕度混合動力和插電式混合動力版本的車型，另外包含高R-Line和GTI、GTE、Clubsport及R車型等，都會因此提高平均掛牌價格。

Co-Pilot360近年逐漸影響各品牌補強ADAS系統。(圖:Ford提供)
Co-Pilot360近年逐漸影響各品牌補強ADAS系統。(圖:Ford提供)

對於B級距小車而言，價格也以類似的方式上漲。總體而言，包括VW Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa、Toyota Yaris及Renault Clio等地價格，也從2002年的平均價格1萬3000歐元上漲到2020年的平均價格2萬1000歐元，上漲了59%。例如對於廣受歡迎的VW Polo，其在德國的平均價格在 2002-2010 年間上漲了18%，在2010-2020年間上漲了35%。

鑑於幾年後內燃機汽車將逐步淘汰，我們預計汽車平均價格的上漲將持續一段時間。根據最近的預測，由於規模經濟和電池成本的預期降低，純電車款最快在2027年將比歐洲的內燃機動力汽車便宜。

娛樂通訊系統更多功能和普及也是新車價格上周的原因。(取材自Carscoops.c...
娛樂通訊系統更多功能和普及也是新車價格上周的原因。(取材自Carscoops.com)

汽車 德國 通貨膨脹

上一則

最入門、最小現代精靈「Hyundai Casper」首次亮相

延伸閱讀

不只性能跑車 Nissan Nismo想在美國市場打造性能皮卡

不只性能跑車 Nissan Nismo想在美國市場打造性能皮卡
這台Corolla Sport很可以 TOYOTA要推頭文字D特仕車？

這台Corolla Sport很可以 TOYOTA要推頭文字D特仕車？
最強賓士四門轎跑 估9月發表 馬力超過800匹

最強賓士四門轎跑 估9月發表 馬力超過800匹
開福特90年的鐵粉 101歲人瑞體驗全新Mustang Mach-E

開福特90年的鐵粉 101歲人瑞體驗全新Mustang Mach-E

熱門新聞

Tesla Model 3。（取材自CarBuzz.com）

會爆炸？Tesla充電中竟被擅拔插頭 車主看到字條傻眼

2021-09-01 01:59
特斯拉（Tesla）的2.5萬美元電動車傳出將在2023年推出，而且可能沒有方向盤。 (路透)

沒方向盤、2.5萬元特斯拉電動車 傳2023年問市

2021-09-03 03:54
蘋果公司（Apple）正在拜訪南韓與日本的汽車生產商，準備2024年推出蘋果汽車。(取材自Hyundai)

繞了一圈還是找Hyundai？蘋果計畫2024年推出Apple Car

2021-09-03 02:12

重機名人大秀超車 「一秒噴飛」差點摔落山谷

2021-08-30 03:05
設計師Theottle設計新世代「頭文字D」AE86的渲染圖。（取材自推特）

這台Corolla Sport很可以 TOYOTA要推頭文字D特仕車？

2021-08-29 03:09
J.D. Power調查顯示，公美卡車首度被評為高品質新車居冠 。（美聯社）

J.D. Power新車品質調查：公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底

2021-09-01 00:31

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸