最入門、最小現代精靈「Hyundai Casper」首次亮相

Hyundai Casper是品牌在1997年推出Hyundai Atos後，時隔24年後再度推出全新輕型跨界SUV。（取材自Hyundai）

在近幾年補齊了大型與小型休旅 後，攤開目前韓系車商Hyundai 的休旅陣容已經有多達五種可以選，分別是Venue、Kona、Tucson、Santa Fe與Palisade，若是加上了綠能車型後還將多了氫燃料車Nexo與純電休旅IONIQ 5，讓Hyundai的休旅車型選擇變得相當豐富，但先前總是於野外或雪地上奔馳的神祕小休旅，在本月1日無預警出現在Hyundai的社群媒體與官方新聞網頁面上。

全新Hyundai Casper是品牌目前身形最小巧的車款。（取材自Hyundai）

這輛最初代號為AX1的Hyundai Casper，可以說是Hyundai在睽違24年後再度推出全新輕型跨界SUV，「前人」即是於1997年首度登場的Hyundai Atos，但最後因為輕型車於自家南韓 市場上愈來愈不受青睞，使其最後於2014年步入了停產階段，讓Hyundai產品陣容中未在出現小型車或迷你休旅，而當前身形最小的車型為在2019年紐約車展中登場的小休旅、車長僅4040mm的Hyundai Venue，不過，全新Hyundai Casper的車身尺碼比Venue還要更小。

建構於K1底盤平台的全新Hyundai Caseper，車長3595mm、車寬1595mm、車高1575mm、軸距2400mm。（取材自Hyundai）

熟悉西洋電影的人若是看到了Hyundai全新輕型跨界SUV的車名，肯定會馬上聯想到1995年上映的電影「鬼馬小精靈」(Casper)，不過Hyundai對此表示，車名的緣由為1970年代出現的滑板招式「Casper」，而這是來自於當時一位名為Bobby Casper Boyden的玩家所發明，也因此在Casper的前導預告可以見到一位年輕人翻轉了滑板 (Casper)，以及更多人會聯想到的鬼馬小精靈角色「Casper」鬼魂。

來源：현대자동차(AboutHyundai)

建構於K1底盤平台的全新Hyundai Casper，車長3595mm、車寬1595mm、車高1575mm、軸距2400mm，動力將搭載1.0升MPi自然進氣三缸引擎或1.0升T-GDi渦輪增壓三缸引擎，而這些皆完全符合南韓現行的輕型車規格，如車長必須小於3600mm、車寬需小於1600mm、高度需小於2000mm、排氣量小於1000cc等條件。

全新Hyundai Caseper未來在自家南韓市場上市後，將提供1.0 MPi與1.0 T-GDi兩具動力引擎。（取材自Hyundai）

另外，Hyundai Casper的引擎動力是與i10共用，所以在動力輸出部分預計會有著75hp、99hp兩種最大馬力，並搭配五速手排或五速自排變速箱以及前輪驅動系統。

全新Hyundai Caseper。（取材自Hyundai）

全新Hyundai Casper亦採用了品牌目前蔚為使用的分離式燈組設計，包括廠徽兩側的燈組為方向燈、車頭上左右兩顆圓形LED光條為日行燈設計，另外，前保也使用了Hyundai設計理念Parametric的霧銀飾板，而方形車身則讓Casper顯得年輕有活力，未來在進軍市場後最直接的首要對手將會是Suzuki Ignis，畢竟輕型車在自家南韓市場的需求不大，目前符合規格的也僅有Kia Moring、Kia Ray、Chevrolet Spark，外界一致認為Hyundai Casper是品牌拓展如印度等新興市場的首要利器。

此外，全新Hyundai Casper預計將於9月15日於南韓當地上市，製造商則是現代汽車集團入股19%的光州全球汽車公司 (광주글로벌모터스) 負責生產作業。