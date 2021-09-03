開啟玩泥巴模式 Subaru北美發表Forester Wilderness

SUBARU在北美市場推出另一款Forester Wilderness。圖／SUBARU提供

Subaru過去向來強調品牌的四輪驅動DNA ，日前才針對熱愛越野的客層成立Wilderness子品牌，並於年初推出越野性能更出色的OutbackWilderness，最近又在北美市場推出另一款ForesterWilderness，除了擁有更加粗曠的外型設計，越野表現也更加提升。品牌也相當看好這子品牌的銷售表現，唯一可能成為變數的部分，將會是車用晶片 短缺問題。

造型設計方面，ForesterWilderness擁有相當特殊的噴泉藍(Geyser Blue)車色，根據原廠表示，這個車色花了五年時間才創造出來。整個外型比標準版本更粗曠並堅固，車頭換上更為大膽的六角型水箱護罩，並具有更大的輪拱搭配前擋泥板及全新保險 桿，全車下緣運用更多的防刮材質，車頭引擎蓋中央區域甚至還有消光塗裝，並有專屬Wilderness銘牌。

Forester Wilderness擁有相當特殊的噴泉藍(Geyser Blue)車色，並換上更為硬派的外型。圖／SUBARU提供 專屬銘牌徽飾。圖／SUBARU提供

內裝部分座椅包覆採用的是SubaruStarTex防水材質，頭枕上也有專屬Wilderness徽飾，駕駛座支援電動調整功能。全天候腳墊也是標配，而一鍵式折疊後排座椅靠背也採用防水材料進行保護，更適合在戶外使用。

內裝大致維持與一般車型類似的布局。圖／SUBARU提供

其中，穿梭山林之間，載重能力將是一大關鍵，四輪採用17吋鋁圈配Yokohama Geolandar全地形輪胎，車頂安裝了梯形置物架，最高乘載重量行進間從本來的80公斤增加至100公斤，車輛停妥靜止時則從318公斤提升到363 公斤，足夠露營者安裝車頂帳。

四輪採用17吋鋁圈配Yokohama Geolandar全地形輪胎。圖／SUBARU提供 載物機能同樣表現優異。圖／SUBARU提供

此外，ForesterWilderness也針對底盤進行了改進，使越野能力同步提升，其中離地高度增加至23公分，改用較長的圈狀彈簧還有減震筒，更長的行程以保持車輪與地面接觸，有助於吸收過多的顛簸。此外，ForesterWilderness的進入角為23.5度、25.4 度的離去角和21度的跨越角，進一步強化地形征服能力。

車輛停妥靜止時則從318公斤提升到363 公斤，足夠露營者安裝車頂帳。圖／SUBARU提供

動力部分則搭載2.5升水平對臥引擎，可輸出182ps/24.3kg-m的動力輸出，並具備1,360 公斤的拖曳能力，搭配上全時四輪傳動系統，更有本錢在山林之中活動穿梭。Forester Wilderness 車型建議售價約3.4 萬美元。