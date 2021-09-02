Mercedes-AMG全新插電猛獸 GT 63 S E Performance亮相

全新插電猛獸Mercedes-AMG GT 63 S E Performance正式亮相。（取材自Mercedes-Benz）

在經過漫長的等待以及看見了各家外媒捕捉到的偽裝車蹤影後，Mercedes-AMG首款複合式動力車款終於誕生，搭載油電混合系統動力的AMG 4-Door Coupe四門轎跑於1日正式亮相，但車名並非先前盛傳的GT 73 e，而是採車系動力最強悍的「GT 63 S」之名並冠上了象徵AMG混合動力的「E Performance」，組合而成的全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance。

全新插電猛獸Mercedes-AMG GT 63 S E Performance正式亮相。（取材自Mercedes-Benz）

這輛全新賓士插電猛獸外觀依舊是基於現行內燃機版Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe而打造，差別除了在兩側前葉子板上的V8 Biturbo下方多了「E Performance」銘牌，彰顯Mercedes-AMG GT 63 S E Performance身為複合式動力系統的身分，也因如此，這輛全新油電四門轎跑的充電孔設置在車尾右後側，代表著多了「E Performance」之名的AMG GT 63 S為一款插電式油電混合動力車。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance是AMG首款電動車型。（取材自Mercedes-Benz）

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance。（取材自Mercedes-Benz）

提到插電動力，全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance搭載原廠代號M177、最大馬力可輸出639hp/91.8kgm的4.0升V8雙渦輪增壓汽油引擎，並於後軸配置一組最大馬力達到201hp/32.6kgm的電動馬達，再搭配AMG SPEEDSHIFT MCT 9速變速箱後，讓這輛插電猛獸綜效馬力一舉來到843hp/142.7kgm，猛爆的性能表現也使其從靜止加速至100km/h時，僅需花費2.9秒便能輕鬆完成，就算加速到200km/h也不用10秒即能搞定，至於車輛極速則是被限制在316km/h。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance綜效馬力可達843hp/142.7kgm。（取材自Mercedes-Benz）

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance綜效馬力可達843hp/142.7kgm。（取材自Mercedes-Benz）

除了上述動力系統外，這輛插電四門性能轎跑也導入了可輸出14hp最大馬力的皮帶驅動啟動馬達 (RSG)，當車輛的引擎在發動同時，但高壓電池處在一個不足以支援低壓電動系統的狀態時，如車輛在停等紅燈時仍須啟用的冷暖空調運行、車燈開啟等必須功能，RSG啟動馬達就會挺身出來負責這些必要的耗損功率行為。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance。（取材自Mercedes-Benz）

此外，全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance所配置的6.1kWh鋰電池組重量僅89公斤，由於電容量也不算大且其功能與品牌其餘插電車不同，因此原廠在新聞稿中提及充電時僅說明了使用3.7kW車載交流電充電器進行補充，這類的充電器也包括了一般的充電站、Wallbox壁掛式或家用插座皆可充電，純電模式下的最大續航距離約12公里，代表車主能在零排放且安靜的行駛狀態中自郊區道路走向市區或上高速公路。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance是款性能猛烈的插電式油電混合車。（取材自Mercedes-Benz）

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance的兩前葉子板上多了「E Performance」的銘牌。（取材自Mercedes-Benz）

而全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance同時具備了七種AMG DYNAMIC SELECT駕駛模式可選，分別為Electric、Comfort、Sport、Sport+、RACE、Slippery與Individual，駕駛可透過AMG方向盤右下方的圓形按鈕進行快速切換。

全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance同時具備了7種AMG DYNAMIC SELECT駕駛模式可選。（取材自Mercedes-Benz）

其中，選擇Electric電動模式即是代表車輛將給予電動駕駛的體驗，在靜止至車輛時速達到130km/h的狀態時，車輛完全不會使用的內燃機動力來運作，假如切換到了Comfort則會啟動內燃機以提供推進，而在市區行駛時多半是採用低速電動駕駛，不過當車輛來到了鄉村或是高速公路等車速可以稍快點的地方後，在Comfort情況下的插電猛獸便會使用內燃機與電動馬達的混合動力來驅動車輛。

全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance。（取材自Mercedes-Benz）

以上的七種駕駛功能除了Slippery外，其餘六種模式皆附有動能回收系統 (再生功能)，並依各種駕駛模式不同，動力回收的配置也會有所差異，但基本上都有著Level 0、Level 1、Level 2、Level 3等四種程度可調整，不過若車輛處在RACE駕駛模式中，動能回收系統的最低階段將從Level 1開始。其中，Level 0的動能回收水準最低，程度大約只能維持車輛的基本電源，但Level 3則有著最大的動能回收程度，駕駛透過單一油門踏板便能進行剎車與加速，最多還能回收約100kW功率至電池裡 (約134hp)。

全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance內裝。（取材自Mercedes-Benz）

另外，全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance標配AMG RIDE CONTROL＋氣壓懸吊系統，腳踩20吋或21吋專屬設計的輕量化鋁圈 (還各有兩種顏色可選)，並配有AMG陶瓷複合材質高性能煞車系統，搭配前420mm六活塞、後380mm單活塞卡鉗的碟盤系統。

全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance。（取材自Mercedes-Benz）

開啟賓士AMG電動化篇章的全新Mercedes-AMG GT 63 S E Performance，實車預計將於9月中舉行的慕尼黑車展中正式發表，並計畫在年底前率先於歐洲市場販售，美國 等其餘海外市場可能皆須等到2022年才會陸續有上市的消息。