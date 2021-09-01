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J.D. Power新車品質調查：公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底

記者張聲肇╱綜合報導
J.D. Power調查顯示，公美卡車首度被評為高品質新車居冠 。（美聯社）
J.D. Power調查顯示，公美卡車首度被評為高品質新車居冠 。（美聯社）

市場調查公司J.D. Power31日表示，公羊卡車(Ram trucks)首度被消費者評為高品質新車；普遍來說，消費者對各類新車最不滿的是高科技功能，例如資訊娛樂系統。

繼公羊卡車之後的新車品質排名第二、三名分別是凌志(Lexus)和三菱( Mitsubishi)；高級轎車排名則是凌志居冠，現代(Hyundai)的創世紀(Genesis)居次。

以廠牌論，現代汽車有七種車型獲新車高品質評價，排名第一，豐田六種，排名第二，寶馬(BMW)和日產並列第三(四種)，通用和史岱蘭提斯(Stellantis，原飛雅特-克萊斯勒)第四(兩種)。

J.D. Power的市場調查受到重視，因為它調查的愛車人人數眾多，每次至少數千人，問題也很問得到位，譬如每百輛車主，購入新車後90天內遇到問題多寡，問題從無線網路連接手機速度，到引擎問題，甚至車漆顏色的耐度，都包括在內。

今年每100輛新車車主平均遇到162個問題，比去年改善了2%，單一車型最佳品質是日產的Maxima，每100輛只遇到85個問題。

車主最常遇到的問題是網路連線，不管安卓「自動」( Android Auto )或蘋果「車戲」(Apple CarPlay)的資訊娛樂系統，車商越努力想讓駕駛人享受方便的手機、汽車功能結合，問題越多，也是2011年以來，語音辨認不再是新車車主的「頭號抱怨」問題。

新車品質排名殿後的是克萊斯勒，其次為特斯拉(倒數第二)和奧迪(倒數第三)。J.D. Power公司副總裁沙軍特(Dave Sargent)說，特斯拉車主碰到的不是車內的科技，而是其他問題，如車體間隙、油漆、風聲、內部雜音等。

電動車中，只有Mini Cooper的問題少於每百輛162，其他的都高於平均；沙軍特說，車主抱怨的不是電動車的電池或引擎，而是「最新版」的科技功能。而新型科技功能多是車主要求加裝的，不見得是車子設計時原本附帶的。

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