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Brabus+Fostla聯手 Mercedes-AMG GT 63 S帥如超跑

記者陳威任／綜合報導
Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（取材自Carscoops.com）
Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（取材自Carscoops.com）

Brabus操刀改裝的Mercedes-AMG GT 63 S對車迷來說可能不陌生，過去便曾有Brabus 800與Rocket 900車型亮相，如果再加上另一個改裝強手會產生什麼樣的火花呢？德國改裝廠fostla便以Brabus 800為基礎，打造猶如超跑般地帥氣外型。

全車維持相同性能表現，4.0升雙渦輪V8增壓引擎配備了 Brabus PowerXtra B40S-800性能套件，能夠提供 800匹馬力和1000 Nm峰值扭力的強悍輸出，0至62MPH加速僅需2.9 秒，同時繼續達到315 公里/小時（196 英里/小時）的有限最高時速。

Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（...
Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（取材自Carscoops.com）

除了動力表現驚人外，外型也進行了大量改裝。例如，它包括一個帶有碳纖維新前保險桿的Brabus車身套件、獨特的徽章和一個明顯的後擴散器，為汽車增加了一些額外的侵略性。另外還換上一組Brabus Monoblock Z鍛造輪圈，前輪尺寸為21×10.5，後輪尺寸為22×12，前輪配備275/35 倍耐力P Zero跑胎，後輪為335/25。 Brabus 還升級了製動卡鉗。

（取材自Carscoops.com）
（取材自Carscoops.com）

Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（...
Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（取材自Carscoops.com）

（取材自Carscoops.com）
（取材自Carscoops.com）

此外還換上一身「Badlands Green」色調車漆塗裝，Fostla成功地使這款GT 63 S更加突出。在汽車的外部還發現了大量的銅色裝飾，古銅色的卡鉗、輪框、水箱護罩、輪框中心蓋更增添幾分野性氣息，並安裝了新的懸吊系統以降低汽車的行駛高度。

Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（...
Brabus及Fostla進行改裝的Mercedes-AMG GT 63 S。（取材自Carscoops.com）

（取材自Carscoops.com）
（取材自Carscoops.com）

內裝部分除了賓士過往的風格外，並運用大量碳纖維內飾與星空車頂篷點綴，讓整台車外型狂野內裝則充滿質感。

（取材自Carscoops.com）
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