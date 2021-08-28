最強賓士四門轎跑 估9月發表 馬力超過800匹

全新Mercedes-AMG GT 73 e 4-Door Coupe預告九月初正式發表。（取材自Carscoops）

2018年初發表的Mercedes-AMG GT 4-door Coupe，現階段已經有GT 43、GT 53、GT 63、GT 63 S等四種動力車型，而隨著偽裝車照不斷露出，Mercedes-Benz也證明將為GT 4-door Coupe新增全新車系：AMG GT 73！不過，從最新一則社群媒體 最新貼文顯示，品牌最強四門轎跑將於近期誕生。

Mercedes-AMG在今年3月發布的新聞稿時表示，AMG車系「E Performance」插電式油電混合動力系統確定開發與問世，在原廠於不久前上傳了一張神秘車頭照後，並寫著「The calm before the roar.」與E Performance的關鍵hashtag，代表測試已久的全新Mercedes-AMG GT 73 e 4-Door Coupe將於9月1日登場，並且會在9月7日舉行的IAA Mobility 2021慕尼黑車展上正式發表。

小改款Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe。（取材自Mercedes-AMG）

多了E Performance的V8 Biturbo，是賓士針對Mercedes-AMG GT 63所搭載的4.0升V8雙渦輪增壓引擎，加入Plug-in Hybrid插電式油電混合動力系統，且這具複合式動力系統俱備最大馬力201hp/32.6kgm的輸出能力，在結合V8引擎後更可讓全新Mercedes-AMG GT 73 e 4-Door Coupe綜效馬力達到805hp之譜，峰值扭力估計可高達102kgm，預估車輛的零百加速可在3秒內完成，是款性能相當強悍的插電猛獸！

突破800hp最大馬力的GT 73 e將會直接超越GT 63 S成為車系中性能最猛烈的車型，不過要知道的是，現行Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+可是目前紐柏林最速四門房車！另外，當全新Mercedes-AMG GT 73 e上市後，首要對手即是綜效馬力689hp的Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid。