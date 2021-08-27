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Kia又有新車發表 最賣休旅Sportage迎來大改款

記者黃俐嘉／綜合報導
Kia Europe預告9月1日將發表歐規大改款Sportage。（取材自Kia）
Kia Europe預告9月1日將發表歐規大改款Sportage。（取材自Kia）

Kia Europe無預警的在官方新聞網上發布了一篇新聞稿，並表示品牌將在9月1日揭曉歐規大改款Sportage，這輛進入第五代車型的熱門休旅，在歐洲市場的銷售表現一直都相當出色，儘管現行第四代車型已是產品末期，但Sportage去年在歐洲仍繳出70344輛榮登品牌最賣休旅之位。

新世代、原廠代號NQ5的大改款Kia Sportage。（取材自Kia）
新世代、原廠代號NQ5的大改款Kia Sportage。（取材自Kia）

從設計草圖來看，歐規版大改款Kia Sportage的輪廓與7月中發行的韓版車型幾乎一致，包括採用品牌設計總監Karim Habib加入Kia後首推出的全新設計語彙「Opposites United」，展現出與現任Hyundai-Kia集團顧問Peter Schreyer幾乎不同的設計訴求。

歐規大改款Kia Sportage預告九月初登場。（取材自Kia）
歐規大改款Kia Sportage預告九月初登場。（取材自Kia）

歐規大改款Kia Sportage內裝設計草圖。（取材自Kia）
歐規大改款Kia Sportage內裝設計草圖。（取材自Kia）

雖然原廠並未說明大改款歐規Kia Sportage的車身尺碼變化，但原廠在新聞稿中提到這輛進入第五世代的歐規Sportage，將會較在南韓、美國等全球主要市場中發行的Sportage再小一點，這不免讓人想到當初Hyundai發行第四代Tucson時，也針對歐洲客群推出了「短軸版」、軸距2680mm的Tucson，而標準版本Tucson軸距為2755mm，與採用相同底盤的大改款Sportage相同，或許即將於下月初發表的歐規Sportage軸距也會是2680mm。

歐規大改款Kia Sportage草圖車尾部分與已發行的韓版車型似乎有點小差異，...
歐規大改款Kia Sportage草圖車尾部分與已發行的韓版車型似乎有點小差異，歐規版本可能會如同第四代Hyundai Tucson的操作手法，推出短軸版的Kia Sportage。（取材自Kia）

動力部分，大改款歐規Kia Sportage初期預計將提供2.0升SmartStream四缸柴油渦輪 (最大馬力183hp/42.5kgm) 與1.6升SmartStream T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎 (最大馬力177hp/27kgm) 兩種動力，不過全新PHEV插電式油電混合版本已確定將於9月中旬登場的2021慕尼黑車展中亮相，因此目前已知歐規Sportage動力編成將會有柴油渦輪、汽油渦輪與Plug-in Hybrid插電式油電混合動力等三種可選。

歐規大改款Kia Sportage內裝設計草圖。（取材自Kia）
歐規大改款Kia Sportage內裝設計草圖。（取材自Kia）

全新Kia Sportage Plug-in Hybrid插電式油電混合版本將於...
全新Kia Sportage Plug-in Hybrid插電式油電混合版本將於2021慕尼黑車展亮相。（取材自Kia）

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