Volkswagen搶攻平價電動車 純電ID.1、ID.2計畫推出

Volkswagen計畫推出ID.1、ID.2兩款純電小車搶攻平價電動車市場。(取材自Volkswagen)

Volkswagen純電家族ID. Family目前已經推出了ID.3純電掀背、ID.4純電休旅 ，與目前僅限定中國 市場發售的純電休旅ID.6，不過福斯對於自家的純電車款計畫不僅如此，日前已經確定走全球戰略化的全新純電跑旅ID.5，即將在9月初的慕尼黑車展登場，但除了這些已知的純電車款外，Volkswagen其實還有正在計畫中的純電車款。

全新Volkswagen ID.5 GTX將在2021慕尼黑車展中登場。(取材自Volkswagen)

包括先前VAG Group執行長Herbert Diess在一次公開演講中宣布的三排、七人座的純電休旅ID.8，而這款大型休旅也將被定位為品牌的旗艦電動之作。既然有了體型最大的純電休旅，反之則有體型最小的純電休旅，外界盛傳全新ID.1、ID.2都將在2025年前登場，除了搶進入手門檻更低的純電小車市場外，Volkswagen更計畫藉由純電小車們的問世可以為自家電動車 市占率再下一城。

Volkswagen ID.3是品牌首款建構在MEB模組化平台之上的純電動車。(取材自Volkswagen)

全新ID.1與ID.2將建構在「精簡」化的MEB模組底盤上，全車也預計將交由西班牙的SEAT喜悅汽車製造。之所以稱作精簡化的MEB底盤，便是因為這兩款全新純電車軸距設定將會比現行使用MEB底盤的電動車短，因此在電池組的容量也會較小，報導指出，ID.1與ID.2的基礎版車型將配置30kWh鋰電池組，高階版本則會配置45kWh的鋰電池組，其最大續航距離約可達到322公里。

現行福斯e-up!將會被ID.1純電迷你掀背車取代。(取材自Volkswagen)

預計作為現行e-up!接班人的Volkswagen ID.1，有望將在2025年前登場，至於純電跨界小休旅ID.2則可能會搶先ID.1前亮相，但也有其餘外媒指出ID.2在2027年前才會問世，不過在此之前，VAG集團將先揭曉更平價的ŠKODA、SEAT版本，等於先預覽了ID.2的量產車型(簡單來說算是貼牌車)，另外，作為品牌純電小車級距，全新Volkswagen ID.2售價有可能會落在1萬9000歐元(約2萬2443美元)內。