強化操控與舒適性 小改款Subaru Forester日本開賣

延續Subaru DYNAMIC x SOLID設計理念的BOLDER概念，小改款Forester車頭導入新造型頭燈、水箱護罩、保桿與前霧燈，搭配新式18吋輪框來加強SUV型態。 圖／Subaru提供

Subaru汽車 旗下最熱賣也是全球戰略休旅 的Forester，於今年6月率先在日本 推出小改款車型。車頭造型設計不僅有著顯著的變化，銷售編成上也拓展2.0L e-BOXER複合動力車型，並加入1.8T BOXER渦輪動力選項。隨即在8月19日小改款Subaru Forester正式在日本當地開始販售，基礎車型售價為2,937,000日圓起。

小改款Subaru Forester日本市場公布銷售陣容與當地售價。 圖／Subaru提供

小改款日規Subaru Forester提供2.0L e-BOXER、1.8T BOXER兩種動力；2.0L e-BOXER具備Touring、X-BREAK以及Advance三種車型，售價分別為2,937,000日圓（約2.68萬美元）、3,080,000日圓（約2.83萬美元）、3,179,000日圓（約2.97萬美元）。1.8T BOXER渦輪則僅有SPORT單一車型售價為3,330,000日圓（約3.04萬美元）。

小改款Subaru Forester正式在日本當地開始販售，基礎車型售價為2,937,000日圓起。 圖／Subaru提供

延續Subaru DYNAMIC x SOLID設計理念的BOLDER概念，小改款Forester車頭導入新造型頭燈、水箱護罩、保桿與前霧燈，搭配新式18吋輪框來加強SUV的型態，並再提供三種新車色可選。同時操控方面，小改款Subaru Forester所有車型皆針對懸吊系統進行改進，賦予車內乘客更舒適的乘坐體驗。

Subaru Forester e-BOXER新增e-active shift control主動變速控制系統，能在車輛過彎時提供更為適切的動力傳輸特性。 圖／Subaru提供

Subaru Forester e-BOXER動力車型還新增e-active shift control主動變速控制系統，能在車輛過彎時提供更為適切的動力傳輸特性。不僅如此，小改款Subaru Forester全面應用新世代EyeSight智能駕駛安全輔助系統，透過更強大的立體攝影鏡頭與軟體升級，來提升系統偵測範圍、反應靈敏度以及警示效果。