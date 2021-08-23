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進軍平價性能房車市場 全新美規Hyundai Elantra N發表

記者黃俐嘉／綜合報導
全新美規Hyundai Elantra N正式發表。圖為美規車型。（取材自Hyundai）
全新美規Hyundai Elantra N正式發表。圖為美規車型。（取材自Hyundai）

Hyundai N Performance性能子品牌在今年上半年推出品牌第一款性能休旅Kona N之後，車系問世至今進入第七代車型的Hyundai Elantra/Avante，也終於在七月中旬率先於自家韓國市場發表全新Avante N，這輛性能房車除了代表著身為N Performance的第六款性能車外，同時亦是Elantra上市超過30年後的首款性能之作。

Hyundai Elantra N是車系問世30年來的第一款性能版本。圖為美規車...
Hyundai Elantra N是車系問世30年來的第一款性能版本。圖為美規車型。（取材自Hyundai）

原定美規Elantra N要於8月中舉行的2021紐約車展中亮相，但因碰上美國當地新冠肺炎疫情反撲，讓主辦單位在車展前夕臨時取消，美規Elantra N也因此延期至美國時間19日於線上發表。全新美規Hyundai Elantra N在外觀設計方面與韓版幾乎如出一轍，車長4,676mm、車寬1,826mm、車高1,415mm、軸距2,720mm，腳踩19吋專屬鋁圈外，更是Hyundai首部搭配Michelin Pilot Sport 4S 245/35ZR 19車胎的N性能車。

Hyundai Elantra N是性能子品牌N Performance的第六款...
Hyundai Elantra N是性能子品牌N Performance的第六款性能車。圖為美規車型。（取材自Hyundai）

動力部分，全新美規Hyundai Elantra N搭載2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎，入門版標配六速手排變速箱外，車主還可額外加價選購Hyundai N Performance專屬的N DCT八速濕式雙離合器變速箱，最大馬力可爆發出276hp/40kgm，不過Hyundai針對這具引擎做了優化，讓Elantra N在引擎轉速達5,500rpm時就可輸出最大馬力，比起轉速要達到6,000rpm才能全數湧出最大馬力的Veloster N更具效率。

美規Hyundai Elantra N與韓版車型相同，皆是搭載2.0升T-GDi...
美規Hyundai Elantra N與韓版車型相同，皆是搭載2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎，除了配置六速手排變速箱外，車主還可額外加價選購Hyundai N Performance專屬的N DCT八速濕式雙離合器變速箱，最大馬力可爆發出276hp/40kgm。（取材自Hyundai）

另外，自從有了N DCT之後，Hyundai N Performance性能車款都有三種特別的功能，包括增加換檔速度感、提高駕駛樂趣的N Power Shift (NPS)，與幫助駕駛在操駕車輛時優化換檔模式，並提供最佳性能表現的N Track Sense Shift (NTS)，以及在方向盤右下方所新增的紅色按鈕，其為可使用持續20秒提升引擎與變速箱最大性能的N Grin Shift (NGS)，當NGS啟動時，車輛最大馬力會暫時增加至286hp。

全新Hyundai Elantra N若是配備N DCT八速濕式雙離合器變速箱的...
全新Hyundai Elantra N若是配備N DCT八速濕式雙離合器變速箱的車型，可使用持續20秒提升引擎與變速箱最大性能的N Grin Shift (NGS)，當NGS啟動時，車輛最大馬力會暫時增加至286hp。圖為美規車型。（取材自Hyundai）

美規Hyundai Elantra N亦導入了eLSD電子限滑差速器、可變閥門排氣系統，以及Integrated Drive Axle (IDA) 架構的新車，其靈感源自於WRC拉力賽車中所使用的技術，透過車輪軸承和傳動軸等零件組成單一元件 (一體化)，減少零組件的數量，不僅讓這輛使用前驅設定的全新性能房車重量減輕了約1.73公斤，還能增加橫向G力的承受度，為車輛提供了更穩定的操縱性能。

不僅如此，Hyundai Elantra N亦首度增加了一項名為NSE (N Sound Equalizer) 的模擬聲浪系統，不僅可以提供TCR賽車的聲浪，車主也可根據自身的喜好調整，在駕駛過程中將可聽到比實際更為逼真的引擎熱血聲浪。

這輛全新韓系性能房車將在今年冬季於美國市場正式發售，作為品牌在美國最熱賣的房車，第七代Hyundai Elantra在同時有著汽油、Hybrid、N Line運動化車型於市場中販售，截至七月底已交付了87,160輛，原廠期望未來在Elantra N上市後能讓銷量更為成長，尤其是對於性能車蓬勃發展的美國市場而言。

全新Hyundai Elantra N內裝。圖為美規車型。（取材自Hyundai...
全新Hyundai Elantra N內裝。圖為美規車型。（取材自Hyundai）
全新Hyundai Elantra N預計將於今年冬季登入北美開始販售。（取材自...
全新Hyundai Elantra N預計將於今年冬季登入北美開始販售。（取材自Hyundai）

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