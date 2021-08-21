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全世界僅2台 藍寶基尼Aventador特別版亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
只限量兩台的Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series。(取材自藍寶基尼)
只限量兩台的Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series。(取材自藍寶基尼)

問世十年後即將要退役的藍寶基尼Aventador，為了要畫下完美的句點，已經在7月初推出全球限量600台的Aventador LP780-4 Ultimae最終告別作，其中350輛為Coupe雙門車型，250台為Roadster敞蓬車型。而藍寶基尼最近也特別為南韓市場推出專屬的超限量敞篷大牛！

藍寶基尼近日在南韓推出搭載V12引擎、僅限2輛的藍寶基尼 Aventador S Roadster Korean Special Series，這輛南韓大牛特仕版是由原廠的設計中心與藍寶基尼Seoul一同打造，靈感就是來自於南韓豐富的傳統文化與特殊美景。

Lamborghini Aventador S Roadster Korean ...
Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series在引擎蓋上使用了太極旗的卦作為點綴。(取材自藍寶基尼)

Aventador S Roadster Korean Special Series的車身塗裝上採用了象徵「溫暖的南韓情懷」的Green Ocno綠，與代表「智慧與才智」的Blue Emera藍，而Bianco Leda白色內裝則為南韓人的民族精神，同時也因為白色的車室基底，讓外觀與內在的色調有著強烈對比，在視覺感受上便留下了更為深刻的印象。

但最特別的絕對是車身上的花紋，藍寶基尼 Aventador S Roadster Korean Special Series車前蓋、左/右門板、後輪拱的部分，皆有著在南韓傳統建築物上的「窗架」設計元素，而窗戶對於南韓傳統建築而言是一項相當重要的構造，垂直與水平線條縱橫交錯更顯這輛大牛所被賦予的「韓風」特質。

Lamborghini Aventador S Roadster Korean ...
Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series內裝設計理念與外觀相呼應。(取材自藍寶基尼)

此外，整輛車上還有個小細節，藍寶基尼在這輛南韓大牛特仕版的引擎蓋與座椅上用了南韓國旗「太極旗」的卦來妝點，使得這輛特仕車散發出南韓人的自豪感與愛國主義精神。由於這款極具意義的大牛特仕車在全南韓只有兩台，太極旗的四個卦僅使用了兩卦，更加凸顯Aventador S Roadster Korean Special Series的限量與獨特。

雖然外觀充滿韓風，但藍寶基尼 Aventador S Roadster Korean Special Series的動力部分仍與標準版本相同，搭載6.5升自然進氣V12汽油引擎，搭配七速ISR單離合器自手排變速，最大馬力能爆發出740hp/70.4kgm，從零加速至100km/h僅需3秒即可完成，若是直接加速至200km/h，更只需9秒就可輕鬆搞定，至於車輛極速則是設定在350km/h。不過，原廠在發布車款時並未同步公開售價，但想必價值不斐。

全韓僅限兩輛的Lamborghini Aventador S Roadster ...
全韓僅限兩輛的Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series。(取材自藍寶基尼)

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