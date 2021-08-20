E-GMP底盤、水晶球線傳排檔 新Genesis GV60無預警曝光

全新Genesis GV60純電休旅外觀、內裝搶先曝光。（取材自Genesis）

雖然在今年4月底推出了品牌首款純電動車 G80 (G80 Electric、eG80都是相關稱呼，原廠並沒有給予其新車名)，但這輛純電房車仍不算是Genesis的「主流」電動車。在集團發表了全新E-GMP全球電動車模組化底盤平台後，代表Hyundai 、Kia、Genesis三大品牌未來的電動車都將建構於這套新平台之上，就在Hyundai IONIQ 5、Kia EV6陸續於今年登場後，如今也終於輪到了豪華品牌Genesis了。

Hyundai-Kia集團未來的新電動車都將建構於全新的E-GMP全球電動車模組化平台之上。（取材自Hyundai）

原廠無預警於19日在自家新聞網與社群媒體上，公布了全新Genesis GV60純電休旅 內裝與外觀廠照，這不僅是品牌第三款休旅車，更是Genesis首款使用E-GMP底盤的新車。延續品牌對於休旅車的命名原則，「G」代表著品牌「Genesis」，「V」代表「Versatility多功能性」，至於「60」─數字愈小代表其定位愈青春動感，反之，數字愈大代表車型定位更加高貴優雅，品牌首款休旅GV80便是如此。

全新Genesis GV60是品牌第三部休旅車，同時亦為品牌首款建構於E-GMP全球電動車模組化底盤平台之上的純電車。（取材自Genesis）

全新Genesis GV60在外型設計上也遵循了「Athletic Elegance」的設計理念，以Genesis廠徽造型衍生而出的車頭形象，如五邊形盾型Crest Grille水箱護罩，就宛如是放大後的盾型廠徽，而廠徽兩側的羽翼也形象化成為Genesis特有的Quad Lamp四頭燈，當然還有平行設計的Quad Lamp四尾燈造型，另外，流線的車側與窗框上獨特的鍍鉻飾條，映襯出GV60以Coupe-SUV設計為主的動態感。而提到廠徽，Genesis表示，GV60引擎蓋上的廠徽厚度比其餘車款減少了80%，就像刻印在高級手錶中的紐索紋(Guilloche)，代表Genesis擁有高科技創新與高檔的豪華駕駛體驗。

全新Genesis GV60採用了隱藏式車門把手來降低風阻係數。（取材自Genesis）

如同Hyundai IONIQ 5的設定，Genesis GV60亦使用了數位後視鏡，其顯示螢幕則配置在兩前內車門板上 (靠近A柱)，此外，車主若身上帶著數位鑰匙並走近車旁，隱藏式車門把手就會自動彈出。至於車尾的部分還有著大型的後擾流翼，強調了Genesis GV60具備高性能的動態形象，而車尾上也如同當前品牌市售的所有車款，以品牌名「GENESIS」字樣呈現高質感特質，車尾左下角則為車型銘牌「GV60」。

全新Genesis GV60車室內充滿了不少圓形元素。（取材自Genesis）

車室的設計理念則與品牌其餘新車相同，以「the beauty of white space」呈現韓國優雅的建築哲學氣息，使得車內減少了大量實體按鍵達到相當簡約的效果。此外，車內使用了一體成型的數位儀表與中控螢幕，新樣式的方向盤下方還有兩顆快捷鍵，左下角為可調整駕駛模式的Drive Mode按鈕，右下角則是名為「BOOST」芥末黃按鈕，儘管原廠尚未對這顆按鈕做解釋，但意義上應該與Hyundai N性能車的NGS相同 (Overboost增壓功能)。

全新Genesis GV60車內的數位儀表與中控式螢幕為一體成型設計。（取材自Genesis）

全新Hyundai Avante/Elantra N配置可使用持續20秒提升引擎與變速箱最大性能的Overboost增壓功能N Grin Shift (NGS) 紅色按鈕。（取材自Hyundai）

全新Genesis GV60的車室中如喇叭外蓋、車門把手、數位後視鏡角度調整器與水晶球狀的線傳排檔等配件，皆是以圓形造型呈現，展現了車室設計的一致性，而提到了「水晶球」造型的SBW線傳式排檔，其實先前已出現在Genesis X Concept概念車上，但原廠藉由GV60的誕生將其從概念化為現實。Genesis表示，這顆獨特的水晶球在車輛關閉後將轉換為一顆情境燈，車輛啟動後則會旋轉至SBW模式，形成了車主與車輛的情感連結元素。另外，關於這輛全新純電休旅的更多細節，Genesis將會擇日再另行公布。