我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

E-GMP底盤、水晶球線傳排檔 新Genesis GV60無預警曝光

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Genesis GV60純電休旅外觀、內裝搶先曝光。（取材自Genesis）
全新Genesis GV60純電休旅外觀、內裝搶先曝光。（取材自Genesis）

雖然在今年4月底推出了品牌首款純電動車G80 (G80 Electric、eG80都是相關稱呼，原廠並沒有給予其新車名)，但這輛純電房車仍不算是Genesis的「主流」電動車。在集團發表了全新E-GMP全球電動車模組化底盤平台後，代表Hyundai、Kia、Genesis三大品牌未來的電動車都將建構於這套新平台之上，就在Hyundai IONIQ 5、Kia EV6陸續於今年登場後，如今也終於輪到了豪華品牌Genesis了。

Hyundai-Kia集團未來的新電動車都將建構於全新的E-GMP全球電動車模組...
Hyundai-Kia集團未來的新電動車都將建構於全新的E-GMP全球電動車模組化平台之上。（取材自Hyundai）

原廠無預警於19日在自家新聞網與社群媒體上，公布了全新Genesis GV60純電休旅內裝與外觀廠照，這不僅是品牌第三款休旅車，更是Genesis首款使用E-GMP底盤的新車。延續品牌對於休旅車的命名原則，「G」代表著品牌「Genesis」，「V」代表「Versatility多功能性」，至於「60」─數字愈小代表其定位愈青春動感，反之，數字愈大代表車型定位更加高貴優雅，品牌首款休旅GV80便是如此。

全新Genesis GV60是品牌第三部休旅車，同時亦為品牌首款建構於E-GMP...
全新Genesis GV60是品牌第三部休旅車，同時亦為品牌首款建構於E-GMP全球電動車模組化底盤平台之上的純電車。（取材自Genesis）

全新Genesis GV60在外型設計上也遵循了「Athletic Elegance」的設計理念，以Genesis廠徽造型衍生而出的車頭形象，如五邊形盾型Crest Grille水箱護罩，就宛如是放大後的盾型廠徽，而廠徽兩側的羽翼也形象化成為Genesis特有的Quad Lamp四頭燈，當然還有平行設計的Quad Lamp四尾燈造型，另外，流線的車側與窗框上獨特的鍍鉻飾條，映襯出GV60以Coupe-SUV設計為主的動態感。而提到廠徽，Genesis表示，GV60引擎蓋上的廠徽厚度比其餘車款減少了80%，就像刻印在高級手錶中的紐索紋(Guilloche)，代表Genesis擁有高科技創新與高檔的豪華駕駛體驗。

全新Genesis GV60採用了隱藏式車門把手來降低風阻係數。（取材自Gene...
全新Genesis GV60採用了隱藏式車門把手來降低風阻係數。（取材自Genesis）

如同Hyundai IONIQ 5的設定，Genesis GV60亦使用了數位後視鏡，其顯示螢幕則配置在兩前內車門板上 (靠近A柱)，此外，車主若身上帶著數位鑰匙並走近車旁，隱藏式車門把手就會自動彈出。至於車尾的部分還有著大型的後擾流翼，強調了Genesis GV60具備高性能的動態形象，而車尾上也如同當前品牌市售的所有車款，以品牌名「GENESIS」字樣呈現高質感特質，車尾左下角則為車型銘牌「GV60」。

全新Genesis GV60車室內充滿了不少圓形元素。（取材自Genesis）
全新Genesis GV60車室內充滿了不少圓形元素。（取材自Genesis）

車室的設計理念則與品牌其餘新車相同，以「the beauty of white space」呈現韓國優雅的建築哲學氣息，使得車內減少了大量實體按鍵達到相當簡約的效果。此外，車內使用了一體成型的數位儀表與中控螢幕，新樣式的方向盤下方還有兩顆快捷鍵，左下角為可調整駕駛模式的Drive Mode按鈕，右下角則是名為「BOOST」芥末黃按鈕，儘管原廠尚未對這顆按鈕做解釋，但意義上應該與Hyundai N性能車的NGS相同 (Overboost增壓功能)。

全新Genesis GV60車內的數位儀表與中控式螢幕為一體成型設計。（取材自G...
全新Genesis GV60車內的數位儀表與中控式螢幕為一體成型設計。（取材自Genesis）

全新Hyundai Avante/Elantra N配置可使用持續20秒提升引擎...
全新Hyundai Avante/Elantra N配置可使用持續20秒提升引擎與變速箱最大性能的Overboost增壓功能N Grin Shift (NGS) 紅色按鈕。（取材自Hyundai）

全新Genesis GV60的車室中如喇叭外蓋、車門把手、數位後視鏡角度調整器與水晶球狀的線傳排檔等配件，皆是以圓形造型呈現，展現了車室設計的一致性，而提到了「水晶球」造型的SBW線傳式排檔，其實先前已出現在Genesis X Concept概念車上，但原廠藉由GV60的誕生將其從概念化為現實。Genesis表示，這顆獨特的水晶球在車輛關閉後將轉換為一顆情境燈，車輛啟動後則會旋轉至SBW模式，形成了車主與車輛的情感連結元素。另外，關於這輛全新純電休旅的更多細節，Genesis將會擇日再另行公布。

全新Genesis GV60使用了品牌首創的水晶球SBW線傳式排檔。（取材自Ge...
全新Genesis GV60使用了品牌首創的水晶球SBW線傳式排檔。（取材自Genesis）

休旅 電動車 Hyundai

上一則

中國紅旗S9混合動力超跑 前進米蘭設計周亮相

延伸閱讀

全新Genesis GV60純電休旅 充電5分鐘可行駛100公里

全新Genesis GV60純電休旅 充電5分鐘可行駛100公里
Honda Odyssey新對手 北京現代Hyundai Custo月底發表

Honda Odyssey新對手 北京現代Hyundai Custo月底發表
全美最大連鎖養老院強制員工接種 不打疫苗就開除

全美最大連鎖養老院強制員工接種 不打疫苗就開除
北方大道 Star Hyundai4S 店 百台新車現貨供應

北方大道 Star Hyundai4S 店 百台新車現貨供應

熱門新聞

哪一個國家買車的負擔最輕？ （取材自pixabay）

新車最便宜的國家 美國只排第二 第一名是哪國？

2021-08-15 01:15
Honda當家旗艦跑車NSX。（取材自Honda、Acura）

Honda旗艦跑車NSX 為何突然告別全球市場？

2021-08-13 01:13
美國當局表示，特斯拉（Tesla）電動車的自動輔助駕駛系統Autopilot難以偵測到停放在路邊的緊急服務車輛，已就相關事故展開正式調查。美聯社

美國當局就特斯拉輔助駕駛系統 展開正式調查

2021-08-16 12:15
豐田皮卡是神學士首選交通工具。圖為極端組織伊斯蘭國武裝分子車隊。(美聯社)

神學士是忠誠客戶 豐田汽車想辦法不賣流氓政府

2021-08-17 02:53
七夕情人節德國兩大車廠賓士、BMW在雙方行銷團隊的合作下，上演放閃戲碼。（取材自臉書）

賓士、BMW七夕大和解 藏頭詩示愛

2021-08-14 02:39
Ford Transit Trail。（圖：Ford提供）

越野版旅行家Ford Transit Trail 將有望進軍美國

2021-08-18 01:42

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然