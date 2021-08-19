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中國紅旗S9混合動力超跑 前進米蘭設計周亮相

記者陳威任／綜合報導
紅旗S9刷新人們對中國汽車品牌的印象。 摘自網路
紅旗S9刷新人們對中國汽車品牌的印象。 摘自網路

據《Automotive News》報導，中國一汽一汽海外合資企業Silk-FAW宣布，旗下混合動力超跑量產版紅旗S9將於9月初在米蘭設計周上亮相。

這輛與美國公司合作的中國超跑，在世界時尚和設計之都推出是有道理的，Silk-FAW的定位相當激進，雄心壯志地瞄準知名義大利超跑，在艾米利亞-羅馬涅地區（也稱為義大利的汽車谷）開設店鋪，這裡也是法拉利(Ferrari)、藍寶基尼(Lamborghini)、瑪莎拉蒂(Maserati) 等頂級跑車便源自此區。

紅旗S9插電式混合動力超跑 摘自網路
紅旗S9插電式混合動力超跑 摘自網路

Silk-FAW還聘請了前法拉利首席執行長Amedeo Felisa 作為執行主席的特別顧問和高級顧問委員會成員。他們還任命前Ferrari、Alfa Romeo及BMW高層Roberto Fedeli為新任首席技術主席。而這只是品牌在義大利奢侈品和高性能品牌方面擁有豐富經驗的眾多其他員工中的其中兩位而已。

一汽的首款超跑車型紅旗S9由知名鬼才設計師、前福斯集團設計總監Walter De Silva操刀，Walter De Silva這個名字過去也與許多知名超跑有關，曾為Lamborghini Egoista和Alfa Romeo 156等許多廣受好評的義大利汽車設計。

Lamborghini Egoista。 圖／Lamborghini提供
Lamborghini Egoista。 圖／Lamborghini提供
Alfa Romeo 156。 摘自維基百科
Alfa Romeo 156。 摘自維基百科

今年4月，紅旗S9在2021上海車展上以展示車形式向觀眾揭露使用所示其動力配置，紅旗S9將在1.9 秒內達到0-100 km/h，極速將是400km/h。它具有1,400馬力的混合動力傳動系統，透過V8渦輪引擎與三個電動馬達配對。S9的定價可能會與Ferrari、Lamborghini和Pagani等知名品牌競爭。起價可能為180萬美元。將只生產99輛，使它們非常獨特。

紅旗S9。 摘自Carscoops.com
紅旗S9。 摘自Carscoops.com
紅旗S9混合動力超跑。 摘自Carscoops.com
紅旗S9混合動力超跑。 摘自Carscoops.com

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