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大改款Nissan Z紐約發表 復古外型迸出新滋味

記者趙駿宏／綜合報導
全新美規Nissan Z正式發表。摘自Nissan
全新美規Nissan Z正式發表。摘自Nissan

Nissan 17日在紐約發表了全新大改款Nissan Z跑車。是的，你沒聽錯，這次原廠正式的替這輛車的海外版正名為Nissan Z，而不是之前坊間傳聞的400Z，這是因為以往Z都以排氣量命名，而這次搭載的並不是4.0升引擎，故不稱其400Z而是單純以Nissan Z作為車名。

Nissan Z美規版本提供三種車型，「Sport」、「Performance」...
Nissan Z美規版本提供三種車型，「Sport」、「Performance」以及限量240台的「Proto Spec」。摘自Nissan

Nissan Z美規版本提供三種車型選擇，「Sport」、「Performance」以及限量240台的「Proto Spec」。所有等級均搭載VR30DDTT引擎，有6速手排(MT)和全新的9速自排變速箱(AT)可做選擇。此外，「Proto Spec」顧名思義就是遵照Z Proto造型的版本，是基於Performance車型打造的特仕版，配有一組專屬帶有Z Logo的亮黃色四活塞卡鉗、Rays代工的19吋古銅色鋁圈、帶有黃色調的真皮座椅以及點綴整個內裝的黃色縫線。

「Proto Spec」車型有Rays代工的古銅色鋁圈與Z Logo的亮黃色四活...
「Proto Spec」車型有Rays代工的古銅色鋁圈與Z Logo的亮黃色四活塞卡鉗。摘自Nissan

令人振奮的動態性能

代號VR30DDTT的3.0升V6 雙渦輪增壓引擎最大輸出功率為 400hp（405PS），最大扭矩為 48.4kg-m/5,600rpm。與上一代370Z相比，增加68hp和30%的扭力，功率輸出有了顯著提升。在顯著提高輸出的同時，也實現了清晰而平順的加速反應。

代號VR30DDTT的3.0升V6引擎最大輸出為 400h/48.4kg-m。摘...
代號VR30DDTT的3.0升V6引擎最大輸出為 400h/48.4kg-m。摘自Nissan

對於6速手排變速箱的部分，離合器片和齒輪組皆已得到加強，可支援高輸出的 VR30DDTT引擎。此外，通過採用全新設計的同步器系統並改變換檔曲線，可以根據駕駛員的意願進行平穩的換檔，並配備碳纖維傳動軸與引擎轉速匹配系統(Downshift Rev Matching也就是自動退檔補油)。

6速手排變速箱也對應增強的動力做過強化。摘自Nissan
6速手排變速箱也對應增強的動力做過強化。摘自Nissan

同時Nissan也首次在Z上配置了launch assist control彈射起步系統，手排僅Performance車型搭載，而9速自排版本則是全車系都配備彈射起步。9速自排車型提供兩種駕駛模式，Standard標準和Sport運動模式。

手排變速箱依舊搭配傳統手煞車。摘自Nissan
手排變速箱依舊搭配傳統手煞車。摘自Nissan

為了讓Z在高速行駛和轉彎時提升操控性能，提高了車身剛性，通過採用齒條輔助型EPS和寬前輪的設定，讓全新Z的過彎性能提高了13%，Performance車型上還配置了機械離合器式限滑差速器。

Nissan也首次在Z上配置了launch assist control彈射起步...
Nissan也首次在Z上配置了launch assist control彈射起步系統。摘自Nissan

底盤部分，鋁合金雙A臂前懸吊則是在幾何形狀上進行了修改，並通過增加後傾角來提高直線穩定性。前後避震器皆採用全新設計的大直徑單筒式避震器，通過將阻尼力降低約20%，減少通過路面突起時的衝擊，並利用單筒避震器反應較迅速的特性，提高輪胎與路面的貼地性，進而提升了轉向穩定性。煞車系統則是配備前四後二卡鉗，而不是Z Proto的六活塞卡鉗系統。

Nissan Z皆採用全新設計的大直徑單筒式避震器。摘自Nissan
Nissan Z皆採用全新設計的大直徑單筒式避震器。摘自Nissan
Nissan Z煞車系統則是配備前四後二卡鉗。摘自Nissan
Nissan Z煞車系統則是配備前四後二卡鉗。摘自Nissan

外觀設計：復古與未來的融合

新Z的設計主軸是將「傳統與最新科技融合」，用嶄新帶復古的外觀和設計讓車迷感受到Nissan對歷代Z的致敬。外觀沿用了傳統後輪驅動跑車的設計，長車頭短車尾的低重心輪廓，以及水箱罩的樣式都取材至第一款Z車型240Z(S30)。車頂線條融入了日本傳統武士刀(Katana)的元素，營造出獨特的側面輪廓。

Nissan Z用嶄新帶復古的外觀和設計致敬歷代的Z跑車。摘自Nissan
Nissan Z用嶄新帶復古的外觀和設計致敬歷代的Z跑車。摘自Nissan
Nissan Z車頂線條融入了日本傳統武士刀(Katana)的元素。摘自Niss...
Nissan Z車頂線條融入了日本傳統武士刀(Katana)的元素。摘自Nissan
Nissan Z融合復古與現代的線條廣受好評。摘自Nissan
Nissan Z融合復古與現代的線條廣受好評。摘自Nissan

LED頭燈的設計也成功帶入240ZG(S30)的頭燈半圓反光意象。此外車尾燈組將300ZX(Z32)的設計，以現代3D立體尾燈的科技感融入車尾中。在Performance車型上則加裝了一組小的鴨尾，可在後廂蓋和鴨尾連接的地方產生正壓，從而減輕後部抬升力。

全新的Z提供三種單色調車色和六種雙色調車色，其包括Seiran Blue和 Ikazuchi Yellow兩款新車色，這兩款新色均採用Super Black 黑車頂搭配。

Nissan Z LED頭燈的設計也成功帶入復古的意象。摘自Nissan
Nissan Z LED頭燈的設計也成功帶入復古的意象。摘自Nissan
車尾燈則取材自300ZX(Z32)的設計。摘自Nissan
車尾燈則取材自300ZX(Z32)的設計。摘自Nissan
Performance車型上則加裝了一組小鴨尾。摘自Nissan
Performance車型上則加裝了一組小鴨尾。摘自Nissan
Nissan Z也採用3D立體尾燈設計。摘自Nissan
Nissan Z也採用3D立體尾燈設計。摘自Nissan

內裝：帶有復古氣息的現代科技

Z內裝設計團隊徵求了Nissan Super GT500車手松田次生以及其他車手的建議，將其打造為理想的跑車座艙設計，並賦予具科技感的12.3吋全數位儀表板，所有重要信息都能一目了然，且具有三種顯示模式可根據駕駛喜好切換。

在戰鬥的座艙中賦予12.3吋全數位儀表板和8吋觸控螢幕的現代設計。摘自Nissa...
在戰鬥的座艙中賦予12.3吋全數位儀表板和8吋觸控螢幕的現代設計。摘自Nissan
Nissan家族全新設計的方向盤。摘自Nissan
Nissan家族全新設計的方向盤。摘自Nissan
12.3吋全數位儀表板，所有重要信息都能一目了然。摘自Nissan
12.3吋全數位儀表板，所有重要信息都能一目了然。摘自Nissan
12.3吋全數位儀表板具有三種顯示模式可根據駕駛喜好切換。摘自Nissan
12.3吋全數位儀表板具有三種顯示模式可根據駕駛喜好切換。摘自Nissan

而最令人玩味的是中控台上方的傳統三環表，分別顯示渦輪壓力、渦輪轉速以及電壓，下方則是一具支援Apple CarPlay 與Android Auto的8吋觸控螢幕。排檔桿與方向盤之間的位置也是經過計算的，方便手在換檔時能夠以最短距離移動。

復古的傳統三環表是許多性能車迷相當懷念的設計。摘自Nissan
復古的傳統三環表是許多性能車迷相當懷念的設計。摘自Nissan
8吋觸控螢幕支援Apple CarPlay。摘自Nissan
8吋觸控螢幕支援Apple CarPlay。摘自Nissan
Nissan Z帶有復古氣息的現代科技內裝。摘自Nissan
Nissan Z帶有復古氣息的現代科技內裝。摘自Nissan

Nissan這次在Z的座艙裡也費了心思做一些質感的點綴，共有石墨色、紅色和藍色三種內飾可供選擇，限量版Proto Spec的整個座艙，包括儀表板上的縫線都採用黃色妝點。

限量版「Proto Spec」的整個座艙都採用黃色妝點。摘自Nissan
限量版「Proto Spec」的整個座艙都採用黃色妝點。摘自Nissan
Nissan Z的座艙共有石墨色、紅色和藍色三種內飾可選。摘自Nissan
Nissan Z的座艙共有石墨色、紅色和藍色三種內飾可選。摘自Nissan

美規的Nissan Z將會在2022年正式上市，原廠尚未公布售價，但普遍預估會在40,000美金左右。而日規版本，Nissan將在今年冬天發表日本市場的全新Fairlady Z車型。

全新世代Nissan Z。摘自Nissan
全新世代Nissan Z。摘自Nissan

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