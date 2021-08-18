越野版旅行家Ford Transit Trail 將有望進軍美國

Ford Transit Trail。（圖：Ford提供）

商旅車在歐洲向來受到歡迎，尤其又以Ford旗下的Transit，在歐洲市場相當常見。英國 2020年發表的全新的Transit Trail，雖然並不是純正越野車款，卻擁有相當強悍的外型，設計上也確實有一些受F-150 Raptor啟發的造型元素。

這包括帶有突出Ford廠徽的黑色前水箱護罩。它還具有車身四周黑色防刮材質覆層，包括前保險 槓、輪拱和側板。同時也是一台4×4廂式貨車，能夠滿足一些輕度越野功能，在英國，事實證明它們很受喜歡在外露營的人歡迎。

Ford Transit Trail。（圖：Ford提供）

根據美國 車媒Motor Trend報導稱，Ford最近在美國申請了Transit Trail專利文件。外觀設計專利於2020年4月29日提交，並於2021年8月10日獲得批准，並描繪了與全球其他市場提供的相同的Transit Trail。該專利還包括在英國擁有的相同的17吋黑色分體式五輻車輪。

也因此推測這款廂型車將會正式進軍美國市場，預計將提供後輪驅動或全輪驅動。Transit Trail還配備了機械限滑差速器、皮革內飾和精美的加熱擋風玻璃。在英國，柴油引擎比汽油引擎更受歡迎。但在美國，預計動力將來自3.5升EcoBoost V6渦輪增壓引擎或是3.5升自然進氣V6引擎，如果Ford確實將Transit Trail 帶到美國，確實有機會受到房車族及露營愛好者的歡迎。