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本田指標性雙門轎跑Acura Integra回歸 2022年春登場

記者趙駿宏／綜合報導
Acura Integra將於2022年春季登場。 （取材自Acura）
Acura Integra將於2022年春季登場。 （取材自Acura）

本周的消息對於Honda本田車迷來說真的是一則以喜一則以憂啊，憂的是雖然推出Type S車型但明年就要退場的NSX，而喜的則是，Acura透過一則短短的預告片宣布，從前那個令人著迷的前驅雙門運動轎跑Integra即將於2022年的春季正式回歸。

Acura在加州Monterey Car Week除了發表NSX Type S外，也同時宣布停產15年之久的Integra即將回到Acura的陣容當中，並作為品牌入門豪華性能車來販售。Acura副總裁Jon Ikeda表示：全新的Integra將繼承過往車型的駕駛樂趣，與運動化的DNA回歸，並兌現我們對設計、性能和整體駕駛體驗的承諾，充分展現Precision Crafted Performance的品牌精神。

Acura Integra Type R(美規)。 （取材自Acura）
Acura Integra Type R(美規)。 （取材自Acura）

Integra是Honda當初在北美創立豪華品牌Acura時兩台開創車型之一(另一輛為Legend)，而在第三代車型推出後，其前後雙A臂底盤加上引擎導入DOHC VTEC，讓Integra也和Civic一樣加入日本運動車款最風光的年代，隨後推出的Integra Type R車型更是備受許多玩家喜愛，也成為JDM的經典車款之一。第四代車款DC5在美國以Accura RSX的形式出售。

Honda Integra Type R(DC5)。（取材自Acura）
Honda Integra Type R(DC5)。（取材自Acura）

Honda Integra Type R(DC2)。 （取材自Honda）
Honda Integra Type R(DC2)。 （取材自Honda）

不過隨後也因為市場消費習慣的改變，即便在日本鈴鹿製造，身為Acura在美國開疆闢土的Integra也在2006年停產。但相隔15年後，Acura再次將Integra帶回市場，除了發布預告圖片和影片外，在Monterey Car Week的現場也以空拍機排列出了Integra字樣和Coupe的車身造型，代表正宗雙門Integra即將回歸。

不過從預告圖也能看出，Integra的整體造型還是以Acura的家族化設計為主，跟本家Honda的車款應該沒有太大的關係，反而更像是TLX Type S的樣貌，或許新生的Integra會跳脫入門級距，成為TLX的雙門版本嗎？Acura這一招可是令車迷們都相當期待。

Acura Integra的設計風格與TLX Type S相當神似。 （取材自A...
Acura Integra的設計風格與TLX Type S相當神似。 （取材自Acura）

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